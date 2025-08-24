24 Ağustos 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Zelenskiy'den Trump ve Kellogg'a birinci derecede "Liyakat Nişanı"

Zelenskiy'den Trump ve Kellogg'a birinci derecede "Liyakat Nişanı"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.08.2025 16:39
ABONE OL
Zelenskiy’den Trump ve Kellogg’a birinci derecede Liyakat Nişanı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin 34. Bağımsızlık Günü etkinlikleri sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'a 'birinci derece Liyakat Nişanı' sundu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisine göre, Zelenskiy, Bağımsızlık Günü dolayısıyla başkent Kiev'de düzenlenen programa katıldı.

Programa katılanlar arasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Kellogg'un yanı sıra Kanada Başbakanı Mark Carney ve çeşitli ülkelerden temsilciler yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te ağırlamış, Zelenskiy'nin ilk ziyaretinde kavga etmişler, ikincisinde ise ılımlı ve sıcak bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. (EPA)ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te ağırlamış, Zelenskiy'nin ilk ziyaretinde kavga etmişler, ikincisinde ise ılımlı ve sıcak bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. (EPA)

Zelenskiy, ABD ile Ukrayna arasındaki ortaklığın geliştirilmesine ve Ukrayna'nın egemenliğinin desteklenmesine katkılarından dolayı Kellogg'a teşekkür ederek, "birinci derece Liyakat Nişanı" takdim etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile birlikte (AFP)Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile birlikte (AFP)

KANADA'DAN UKRAYNA İLE DAYANIŞMA MESAJI

Kanada Başbakanı Carney, etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, ülkesinin Ukrayna ile "her zaman dayanışma içinde olacağını" belirtti.

Ukrayna'nın özgürlük, demokrasi ve egemenlik mücadelesinin önemini ifade eden Carney, Kanada'nın Ukrayna'nın savunmasına yapacağı 2 milyar dolarlık yardıma ilişkin detaylara da değindi.

Carney, Ukrayna'ya tedarik edilecek mühimmat ve zırhlı araçların yanı sıra acil tıbbi yardım ve barınma desteğine yönelik fon sağlanacağını aktardı.

Beyaz Saray’daki Ukrayna zirvesinden 4 önemli çıkarım!Beyaz Saray’daki Ukrayna zirvesinden 4 önemli çıkarım! BEYAZ SARAY'DAKİ UKRAYNA ZİRVESİNDEN 4 ÖNEMLİ ÇIKARIM!
Rusya Ukrayna’dan ne istiyor?Rusya Ukrayna’dan ne istiyor? RUSYA UKRAYNA'DAN NE İSTİYOR?
Trump’tan Ukrayna’da barış mesajı!Trump’tan Ukrayna’da barış mesajı! TRUMP'TAN UKRAYNA'DA BARIŞ MESAJI!
Pentagon’dan Rusya’ya kol kanat!Pentagon’dan Rusya’ya kol kanat! PENTAGON'DAN RUSYA'YA KOL KANAT!

Zelenskiy’den güçlü ve güvenli Ukrayna mesajıZelenskiy’den güçlü ve güvenli Ukrayna mesajı ZELENSKİY'DEN "GÜÇLÜ VE GÜVENLİ UKRAYNA" MESAJI
Aliyev’den Ukrayna açıklaması: İnsani yardımlarımız sürecekAliyev’den Ukrayna açıklaması: İnsani yardımlarımız sürecek ALİYEV'DEN UKRAYNA AÇIKLAMASI: İNSANİ YARDIMLARIMIZ SÜRECEK
Ukrayna Rusya’nın en büyük limanını hedef aldı!Ukrayna Rusya’nın en büyük limanını hedef aldı! UKRAYNA RUSYA'NIN EN BÜYÜK LİMANINI HEDEF ALDI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zelenskiy’den Trump ve Kellogg’a birinci derecede Liyakat Nişanı Zelenskiy’den Trump ve Kellogg’a birinci derecede Liyakat Nişanı Zelenskiy’den Trump ve Kellogg’a birinci derecede Liyakat Nişanı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör