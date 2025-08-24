Zelenskiy'den Trump ve Kellogg'a birinci derecede "Liyakat Nişanı"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile birlikte (AFP)



KANADA'DAN UKRAYNA İLE DAYANIŞMA MESAJI



Kanada Başbakanı Carney, etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, ülkesinin Ukrayna ile "her zaman dayanışma içinde olacağını" belirtti.



Ukrayna'nın özgürlük, demokrasi ve egemenlik mücadelesinin önemini ifade eden Carney, Kanada'nın Ukrayna'nın savunmasına yapacağı 2 milyar dolarlık yardıma ilişkin detaylara da değindi.



Carney, Ukrayna'ya tedarik edilecek mühimmat ve zırhlı araçların yanı sıra acil tıbbi yardım ve barınma desteğine yönelik fon sağlanacağını aktardı.

