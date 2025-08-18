Rusya Ukrayna’dan ne istiyor? Kritik zirve öncesi Putin’in baş müzakerecisinden flaş hamle! Trump’ın o paylaşımını alıntılandı

Putin'in yakın danışmanı ve baş müzakerecilerinden Dmitriev, Trump'ın Ukrayna'ya yönelik taleplerini içeren sosyal medya paylaşımını, Avrupa liderleriyle pazartesi günü yapılacak görüşmeler öncesinde yeniden paylaştı.

Dmitriev, Pazar gecesi Trump'ın TruthSocial'daki gönderisini alıntıladı.

O PAYLAŞIMDA NE VARDI?

Trump bu paylaşımında, Ukrayna'nın savaşı sona erdirebilmesi için bazı temel Rus taleplerini kabul etmesi gerektiğini savundu. Bu talepler arasında, Rusya'nın 2014'te yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım'dan vazgeçilmesi ve Ukrayna'nın asla NATO'ya katılmaması da yer aldı.

Bu gelişme, Trump'ın Rusya'nın istekleriyle masaya oturacağı ve UIkrayna'yı bu istekler doğrultusunda baskılayacağı yorumlarına neden oldu.