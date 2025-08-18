18 Ağustos 2025, Pazartesi
Rusya Ukrayna'dan ne istiyor? Kritik zirve öncesi Putin'in baş müzakerecisinden flaş hamle! Trump'ın o paylaşımını alıntılandı
Bugün Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenkiy ve Avrupalı liderlerle gerçekleşecek zirve öncesi, Rusya'dan baş müzakereci Kirill Dmitriev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya yönelik taleplerini içeren sosyal medya paylaşımını alıntıladı. Peki o paylaşımda ne yazıyor? Putin'in Ukrayna'daki savaşı sona erdirme teklifinin ana hatları ne?
