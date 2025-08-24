24 Ağustos 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Aliyev'den Ukrayna açıklaması: İnsani yardımlarımız sürecek

Aliyev'den Ukrayna açıklaması: İnsani yardımlarımız sürecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.08.2025 14:35
ABONE OL
Aliyev’den Ukrayna açıklaması: İnsani yardımlarımız sürecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna'ya gerekli insani destek ve yardımı sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü vesilesiyle Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e tebrik mesajı gönderdi.

Aliyev mesajında, Azerbaycan-Ukrayna ilişkilerinin tarihsel dostluk ve karşılıklı saygı üzerine kurulu olduğunu belirtti.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Azerbaycan ile Ukrayna arasında siyasi diyalogun yanı sıra ekonomi, ulaştırma, enerji ve insani alanlarda işbirliğinin geliştiğini kaydeden Aliyev, iki ülkenin uluslararası hukuk çerçevesinde birbirinin egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemesinin önemine işaret etti.

Aliyev, Zelenskiy ve Ukrayna halkının Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutladığı mesajında, "Azerbaycan, dost Ukrayna halkına gerekli insani destek ve yardımı sağlamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aliyev’den Ukrayna açıklaması: İnsani yardımlarımız sürecek Aliyev’den Ukrayna açıklaması: İnsani yardımlarımız sürecek Aliyev’den Ukrayna açıklaması: İnsani yardımlarımız sürecek
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör