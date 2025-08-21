Ukrayna lideri Zelenski’den Putin’e görüşme şartı! Türkiye’yi işaret etti

Ukrayna lideri Zelenski ve NATO Genel Sekreteri Rutte (AA)

UKRAYNA VE NATO ARASINDA KOORDİNASYON SÜRECİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Avrupa ve NATO ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanlarıyla somut askeri güvenlik garantilerini ilerletmek ve gelecekteki saldırıları önlemek için günlük koordinasyon süreci başlattıklarını ifade etti.

Yermak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Washington'dan döner dönmez Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Finlandiya ile Avrupa Birliği ve NATO'yu temsil eden ulusal güvenlik danışmanlarıyla ilk ve oldukça uzun koordinasyon görüşmesinde bulundum" dedi.

1994 tarihli Budapeşte Memorandumu'na atıfta bulunan ve Ukrayna ile müttefiklerinin geçmişteki hataları tekrar etmemesi gerektiğini vurgulayan Yermak, "Her şey oldukça somut ve etkili olmalı ki saldırıların tekrarı önlensin" değerlendirmesini yaptı.