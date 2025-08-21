Ukrayna lideri Zelenski’den Putin’e görüşme şartı! Türkiye’yi işaret etti

21 Ağustos 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2025 10:19 Güncelleme: 21.08.2025 10:40
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya lideri Vladimir Putin ile Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri kesinleşirse görüşeceğini açıkladı. Zelenski ayrıca görüşme adresi olarak Türkiye, İsviçre ya da Avusturya'yı işaret etti.

Zelenski, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri kesinleşirse Putin ile bir araya gelebileceğini belirtti.

Rusya lideri ile görüşmenin Türkiye, İsviçre ya da Avusturya'da olabileceğini kaydeden Zelenski, "Güvenlik garantileri konusunda anlaşıldığında Putin'le görüşme mümkün" diye konuştu.

Beyaz Saray görüşmelerinin ardından ABD ve Fransız basınına açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek 15 günün "güvenlik garantilerine somut bir temel kazandırmak" adına önemli olacağını belirterek, Türkiye'nin Ukrayna konusunda harekete geçmeye hazır ülkelerden biri olduğunu kaydetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, barış görüşmeleri için Avrupalı liderleri Beyaz Saray'da ağırlamıştı. (AA)ABD Başkanı Donald Trump, barış görüşmeleri için Avrupalı liderleri Beyaz Saray'da ağırlamıştı. (AA)

"İngiliz, Fransız, Alman ve Türkler Ukrayna'da güvence operasyonları yürütmeye hazır" diyen Macron, bu güçlerin cephe hattından uzakta bulunacağını ve kışkırtıcı olmayacağını vurgulamıştı.

Türkiye'nin, İngiltere ve Fransa'nın öncülüğünde 31 ülkenin bir araya geldiği ve Ukrayna'da barış gücü oluşturulmasını öngören "Gönüllüler Koalisyonu"nun bir parçası olduğu biliniyor.

Ukrayna lideri Zelenski ve NATO Genel Sekreteri Rutte (AA)Ukrayna lideri Zelenski ve NATO Genel Sekreteri Rutte (AA)

UKRAYNA VE NATO ARASINDA KOORDİNASYON SÜRECİ
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Avrupa ve NATO ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanlarıyla somut askeri güvenlik garantilerini ilerletmek ve gelecekteki saldırıları önlemek için günlük koordinasyon süreci başlattıklarını ifade etti.

Yermak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Washington'dan döner dönmez Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Finlandiya ile Avrupa Birliği ve NATO'yu temsil eden ulusal güvenlik danışmanlarıyla ilk ve oldukça uzun koordinasyon görüşmesinde bulundum" dedi.

1994 tarihli Budapeşte Memorandumu'na atıfta bulunan ve Ukrayna ile müttefiklerinin geçmişteki hataları tekrar etmemesi gerektiğini vurgulayan Yermak, "Her şey oldukça somut ve etkili olmalı ki saldırıların tekrarı önlensin" değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski (AA)Ukrayna lideri Volodimir Zelenski (AA)

ASKERİ EKİPLER GÜVENLİK GARANTİLERİNE ÇALIŞIYOR
Ukrayna askeri ekiplerinin güvenlik garantilerinin savunma bileşenleri üzerinde çalışmaya başladığını aktaran Yermak, Avrupa ile NATO ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanlarıyla somut askeri güvenlik garantilerini ilerletmek için koordinasyon sürecini başlattıklarını belirtti.

Ülkesinin savaşın "adil şekilde" sona erdirilmesi için her türlü formatta görüşmeye hazır olduğunu söyleyen Yermak, ABD Başkanı Donald Trump'a, Avrupalı müttefiklere ve NATO'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Vladimir Putin ile Donald Trump, Alaska'da Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili bir görüşme gerçekleştirmişti. (İHA)Vladimir Putin ile Donald Trump, Alaska'da Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili bir görüşme gerçekleştirmişti. (İHA)

ALASKA ZİRVESİ
ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, toplantıda nihai bir anlaşmaya varılmadığını bildirmişti.

Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Zelenski ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Görüşmede Ukrayna'ya ABD'nin de katılımıyla NATO anlaşmasının kolektif güvenliği öngören 5. maddesi benzeri güvenlik garantileri ele alınmıştı.

Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Putin ile Zelenski'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını söylemişti.

Ukrayna lideri Zelenski'den Putin'e görüşme şartı! Türkiye'yi işaret etti
