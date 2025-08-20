Rusya’dan NATO barış gücü resti! Kabul etmiyoruz!
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna’da NATO askerlerinden oluşacak bir barış gücünü kesinlikle kabul etmeyeceklerini açıkladı.
Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme fikrinden vazgeçmediğini belirtti.
Rusya'nın bu girişime karşı olduğunu vurgulayan Medvedev, "Barış gücü olarak NATO birliklerine hayır. Rusya böyle bir güvenlik garantisini kabul etmeyecektir" ifadelerini kullandı.