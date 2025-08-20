Rusya’dan NATO barış gücü resti! Kabul etmiyoruz!

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme fikrinden vazgeçmediğini belirtti.

Rusya'nın bu girişime karşı olduğunu vurgulayan Medvedev, "Barış gücü olarak NATO birliklerine hayır. Rusya böyle bir güvenlik garantisini kabul etmeyecektir" ifadelerini kullandı.