Gazze’de masum bir çocuk daha soykırımın hedefi oldu! Evine su götüren çocuğu katlettiler
Gazze’de trajedi devam ediyor. Kuzeydeki Cibaliye’de elinde bidonla evine su taşımaya çalışan küçük bir kız, İsrail drone saldırısında hayatını kaybetti. Altyapıyı yok eden İsrail, Gazze halkını susuz ve çaresiz bırakıyor. Filistinliler, su taşımak için çıktıkları yolda bile güvenli değiller. Katar merkezli El Cezire’nin servis ettiği görüntülerde çocuğun vurulma anı tüm dünyaya yansıdı. Saldırı sonrası küçük kızın naaşı enkazın önünden kaldırıldı. İsrail’in açlık ve susuzluğu bir silah gibi kullanması, bölgedeki insanlık krizini derinleştiriyor.
Gazze'de aylar süren saldırılar altyapıyı tamamen yok etti. Arıtma tesisleri ve su şebekeleri kullanılamaz hale gelirken, milyonlarca Filistinli temiz suya erişemez oldu. Halk, taşıma suyla hayatta kalmaya çalışıyor.
BOMBA BİDON TAŞIYAN KÜÇÜK KIZI VURDU
Kuzeydeki Cibaliye'de geçtiğimiz günlerde kayda alınan görüntülerde küçük bir kız, elinde bidonla evine su götürürken İsrail drone'unun hedefi oldu. Çocuğun vurulma anları sosyal medyada infial yarattı.
EL CEZİRE GÖRÜNTÜLERİ SERVİS ETTİ
Katar merkezli El Cezire televizyonu, katliam anlarını dünyaya servis etti. Görüntülerde, küçük kızın yere yığıldığı ve saldırı sonrası naaşının enkazın önünden kaldırıldığı anlar yer aldı.
İSRAİL AÇLIK VE SUSUZLUĞU SİLAH OLARAK KULLANIYOR
İsrail ordusu, yardım dağıtım noktalarına giden Gazzelileri hedef almayı sürdürüyor. Açlık ve susuzluğun yanı sıra sivillerin temel yaşamsal ihtiyaçlara erişimini de engelleyen İsrail, uluslararası hukukta savaş suçu sayılan eylemlerine devam ediyor.