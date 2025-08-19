İsrail evine su götüren çocuğu vurdu!

Gazze’de bir dram daha yaşandı. Kuzeydeki Cibaliye’de elinde bidonla evine su taşımaya çalışan küçük bir kız, İsrail drone saldırısında hayatını kaybetti. Altyapıyı yok ederek Gazze’yi susuz bırakan İsrail, masum sivilleri suya ulaşmaya çalışırken hedef alıyor. Katar merkezli El Cezire’nin servis ettiği görüntülerde kız çocuğunun vurulma anı tüm dünyanın gözleri önüne serildi. Saldırıda küçük kız şehit olurken, naaşı enkazın önünden kaldırıldı. İsrail’in açlık ve susuzluğu bir soykırım aracı olarak kullanması bir kez daha kanıtlandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN