Terör devleti İsrail gazetecilerin çadırına saldırdı: 5 gazeteci hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusu Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilerin kaldığı çadıra saldırı düzenledi. Yaşanan saldırıda 5 gazeteci yaşamını yitirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, hayatını kaybeden 5 gazeteci için baş sağlığı mesajı yayınladı. Duran 'İşgalci İsrail’in, Gazze’de gazetecilerin bulunduğu çadırı doğrudan hedef alması sonucunda 2'si Al Jazeera muhabiri 5 gazeteci kardeşimizin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Görevi başında şehit düşen gazeteci kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.' ifadelerini kullandı.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze kentinde katil Siyonist ordu Şifa Hastanesi'nin yakınlarında bulunan gazetecilerin olduğu çadıra saldırı gerçekleştirdi.

Şifa Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, hastane yakınlarında gazetecilerin olduğu çadırı hedef aldı.

2 GAZETECİ 3 KAMERAMAN HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka ile 3 kameraman yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamayla Enes es-Şerif'in öldürüldüğünü kabul etti. Açıklamada, "Şerif'in Hamas'ta hücre lideri olarak görev yaptığı ve İsrail'e roket saldırıları planladığı" gerekçesiyle hedef alındığı iddia edildi.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENDİM"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, hayatını kaybeden 5 gazeteci için baş sağlığı mesajı yayınladı. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Gazze'de gazetecilerin bulunduğu çadırı doğrudan hedef alması sonucunda 2'si Al Jazeera muhabiri 5 gazetecinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Görevi başında şehit düşen gazeteci kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. İsrail, bebek, çocuk, kadın, yaşlı ve hasta demeden yaptığı soykırımın görülmesini engellemek için gazetecileri hedef alıyor, hem insanlığı hem gerçeği yok etmeye çalışıyor.

Uluslararası hukuku ayaklar altına alarak savaş suçu işleyen İsrail'in, sistemli bir şekilde gazetecileri hedef almasını en şiddetli şekilde kınıyorum. İsrail'in hukuk tanımaz barbarlığını, gerçeği örtbas etme çabalarını lanetliyorum. İsrail'in Gazze saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden 237 gazetecimizi rahmetle anıyorum. İsrail, yaptıklarını gizleyemeyecek, gerçekleri ve soykırımı perdeleyemeyecek, hukuk önünde hesap verecek."

