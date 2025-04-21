Vatikan resmen duyurdu: Papa Francis hayatını kaybetti Yeni papa nasıl seçilecek?

Papa Francis'in 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Katolik dünyasının ruhani lideri, son haftalarını akciğerlerinde zatürreye dönüşen bir enfeksiyon nedeniyle hastanede geçirmişti.

Papa Francis'in naaşı, yas süreci boyunca Aziz Petrus Bazilikası'nda halkın ziyaretine açılacak. Ardından, seleflerinin aksine Roma'nın Esquilino semtindeki Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda toprağa verilecek.

VATİKAN DOĞRULADI

Vatikan tarafından yayınlanan video açıklamada, Roma Katolik Kilisesi'nin ilk Latin Amerikalı lideri olan Papa Francis'in ölümü doğrulandı. Papa, bu sabah yerel saatle 07.35'te hayatını kaybetti.

88 yaşındaki Papa Francis, 12 yıllık papalık döneminde çeşitli rahatsızlıklar geçirmişti.

Katolik lider, ölümünden sadece bir gün önce Vatikan'a ziyarette bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya gelmişti.

PAPA FRANCIS BÖYLE HATIRLANACAK

88 yaşında hayata veda eden Papa Francis, yalnızca Katolik dünyasının ruhani lideri olarak değil, tartışma yaratan açıklamalarıyla da hafızalara kazındı.

Arjantinli Jorge Mario Bergoglio, 2013 yılında Papa seçildiğinde Vatikan tarihinde Avrupa dışından gelen ilk isim olmuştu. Onun dönemi, kilisenin geleneksel çizgilerinin zaman zaman zorlandığı bir dönem oldu.

SAPKINLIĞIN ÖNÜNÜ AÇTI!

Francis, görev süresi boyunca özellikle toplumsal konularda gösterdiği skandal yaklaşımıyla muhafazakâr çevrelerden sert eleştiriler aldı. Boşanmış çiftler ve sapkınlığın zirvesi LGBTİ+ bireyler konusundaki sözleri, Vatikan'ın tarihinde alışılmadık bir sayfa açtı.

Papa, kilise tarihinde bir ilke imza atarak, belirli koşullar altında rahiplerin eşcinsel çiftleri kutsayabileceğini kabul etti. Ayrıca, 2023 yılında yaptığı bir başka açıklamada, "Trans bireyler, skandal ya da kafa karışıklığına yol açmadığı sürece vaftiz edilebilir." sözleriyle başka bir skandala imza attı.

GAZZE'DEKİ VAHŞET KARŞISINDA DİLSİZ ŞEYTAN OLDU

Papa Francis, yayınladığı son mesaj olan Paskalya mesajında Gazze'de yaşanan soykırım ve İsrail işgal güçleri tarafından kiliselerin yıkılması karşısında sönük tepkiler vererek antimesitizme karşı mücadele etme çağrısında bulunmuştu.

YENİ PAPA KİM OLACAK?

Tarihçi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kızıltoprak, "Kurallara uygun olarak yeni bir Papa seçilecek. Uluslararası bir aktör seçilmesi anlamına da geliyor. Bütün Avrupa'yı ilgilendiriyor. Dünya siyasetinde Latin Amerika'yı da ilgilendiriyor. Başkan Trump da yeni seçilecek Papa'nın ABD kökenli olmasına önem veriyor böyle de bir tarafı var. Bundan sonra 115 kardinal seçme hakkına sahip. Değişik adaylar ön plana çıkacak." ifadelerini kullandı.