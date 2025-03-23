Papa Francis 5 haftanın ardından ilk kez kamuoyunun karşısında! Doktorlar 2 ay süre verdi

Papa Francis'ten 5 haftanın ardından ilk görüntü (AFP)

Doktorları, Papa'nın solunum cihazına olan ihtiyacının ortadan kalktığını ancak tam iyileşme sürecinin hastane dışında, ev ortamında daha iyi ilerleyeceğini belirtti. Alfieri, "Ne kadar garip gelse de, bir hastane iyileşmek için en kötü yerdir çünkü burada enfeksiyon kapma riski daha yüksektir." dedi.

5 HAFTANIN ARDINDAN İLK KEZ KAMUOYUNUN KARŞISINDA

Papa Francis, pazar günü Roma'daki Gemelli Hastanesi'nin balkonundan halkı selamlayarak beş haftadan uzun bir sürenin ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.