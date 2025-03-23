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Papa Francis 5 haftanın ardından ilk kez kamuoyunun karşısında! Doktorlar 2 ay süre verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.03.2025 10:25 Güncelleme: 23.03.2025 14:45
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Papa Francis 5 haftanın ardından ilk kez kamuoyunun karşısında! Doktorlar 2 ay süre verdi

Katolik Kilisesi'nin 88 yaşındaki lideri Papa Francis, zatürre nedeniyle beş haftadır tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek bugün Vatikan'daki konutuna dönüyor.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı 88 yaşındaki Papa, şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 37 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesinde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi görüyordu.

"TAM İYİLEŞMESİ İÇİN 2 AYA İHTİYACI VAR"

Papa'nın sağlık durumunun iyileştiğini belirten doktorlardan Sergio Alfieri, Francis'in bu haberi "büyük bir mutlulukla" karşıladığını söyledi. Ancak Alfieri, Papa'nın tam olarak iyileşmesinin en az iki ay süreceğini ifade etti.

Papa Francis'ten 5 haftanın ardından ilk görüntü (AFP)Papa Francis'ten 5 haftanın ardından ilk görüntü (AFP)

Doktorları, Papa'nın solunum cihazına olan ihtiyacının ortadan kalktığını ancak tam iyileşme sürecinin hastane dışında, ev ortamında daha iyi ilerleyeceğini belirtti. Alfieri, "Ne kadar garip gelse de, bir hastane iyileşmek için en kötü yerdir çünkü burada enfeksiyon kapma riski daha yüksektir." dedi.

5 HAFTANIN ARDINDAN İLK KEZ KAMUOYUNUN KARŞISINDA

Papa Francis, pazar günü Roma'daki Gemelli Hastanesi'nin balkonundan halkı selamlayarak beş haftadan uzun bir sürenin ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

Foto: AAFoto: AA

GÖREVİNDEN İSTİFA EDECEK Mİ?

Papa'nın giderek kırılgan hale gelen sağlık durumu, istifa edip etmeyeceğine dair spekülasyonlara yol açtı. Ancak Vatikan Devlet Sekreteri Pietro Parolin, bu iddiaları net bir şekilde reddederek "Hayır, hayır, kesinlikle hayır" dedi.

Foto: REUTERSFoto: REUTERS

PASKALYA ÖNCESİ BELİRSİZLİK

Papa'nın önümüzdeki haftalarda dinlenmesi gerektiğinden, yaklaşan Paskalya dönemi (Hristiyanların inancında Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten sonra diriliş günü olarak her yıl mart ayının 14. gününü izleyen pazar günü kutladıkları bayram) için dini etkinlikleri kimin yöneteceği konusunda belirsizlik sürüyor.

Foto: REUTERSFoto: REUTERS

Papa, hastanede kaldığı süre boyunca beş hafta üst üste pazar günü düzenlenen Angelus duasına katılamadı.

SESİNİN NORMALE DÖNMESİ ZAMAN ALACAK

Papa'nın hastalığının en kritik döneminde burundan oksijen verilerek ve solunum desteği sağlanarak hayatta tutulduğu, doktorların iki kez "çok kritik" olarak tanımladığı durumlarla karşı karşıya kaldığı öğrenildi. Ancak bu süre zarfında bilincini hiçbir zaman kaybetmediği bildirildi.

Şubat ayından bu yana halka açık etkinliklere katılamayan Papa Francis'in, zatürre nedeniyle sesini geri kazanmak için bir süre fiziksel rehabilitasyon görmesi gerektiği belirtiliyor. Doktor Alfieri, "Çift taraflı zatürre, sadece akciğerleri değil, aynı zamanda solunum kaslarını da zayıflatır. Sesin normale dönmesi zaman alacak." dedi.

Foto: REUTERSFoto: REUTERS

KENDİSİ İÇİN DUA EDENLERE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Vatikan, 16 Mart'ta Papa'nın hastane odasındaki bir şapelde dua ederken çekilen bir fotoğrafını yayımlarken, 6 Mart'ta da zayıf bir sesle konuştuğu bir ses kaydını paylaşmıştı. Bu kayıtta Papa, kendisi için dua edenlere teşekkür etmişti.

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