Çin’den ABD ile anlaşma yapacak ülkelere gözdağı: Bedeli olur!

Çin, ABD'nin diğer ülkelerle yaptığı ticaret görüşmelerine ilişkin gündeme gelen iddialara sert bir açıklamayla yanıt verdi.

Pekin yönetimi, Washington'un bazı ülkelere gümrük vergisi muafiyeti sağlamak için bu ülkelerden Çin'le ticari bağlarını sınırlandırmalarını talep edeceği yönündeki haberlere tepki gösterdi.

Çin Ticaret Bakanlığı, çıkarlarını zedeleyecek hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini vurgularken, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde "karşılık vermekte tereddüt etmeyeceklerini" duyurdu.

XINHUA: ABD ÇİN'İ TECRİT ETME PEŞİNDE

Bu açıklama, ABD'nin bazı ülkelere gümrük vergisi muafiyeti sağlamak için Çin'le ticari ilişkilerini sınırlandırmaları yönünde baskı yapmaya hazırlandığı yönündeki haberlere yanıt olarak geldi.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, ABD'nin bu adımı planladığını duyurdu.

Beyaz Saray'ın geçen hafta yayımladığı bir bilgi notuna göre, Çin'den ABD'ye yapılan bazı ürün ithalatları %245'e varan oranlarda gümrük vergileriyle karşı karşıya.

Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, Çin'in meşru hak ve çıkarlarını koruma konusunda hem iradeye hem de güce sahip olduğunu vurguladı.

"TEK TARAFLI ZORBALIK"

Sözcü ayrıca, "ABD, son dönemde 'karşılıklılık' adı altında tüm ticaret ortaklarına keyfi şekilde gümrük tarifeleri uyguluyor ve onları sözde 'karşılıklı' tarifeler konusunda pazarlığa zorlamaya çalışıyor." dedi.

Sözcü, "Bu tutum, gerçekte uluslararası ekonomi ve ticaret alanında hegemonya peşinde koşmanın ve tek taraflı zorbalığın bir bahanesinden ibarettir." ifadelerini kullandı.