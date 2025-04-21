Denizlerde yeni dönem: Türkiye’den TCG Anadolu öncü oldu! İşte devrim yaratan 3 ülke

Türkiye, denizlerde insansız hava aracı (İHA) taşımacılığına dayalı savaş konseptinin öncüsü oldu. TCG Anadolu ile bu alanda dünyaya ilk adımı atan Türkiye, deniz kuvvetlerinde sessiz ama köklü bir dönüşüm başlattı. Türkiye'nin açtığı bu yolda İran ve Çin de kısa süre içinde kendi İHA gemilerini devreye alarak askeri denizcilikte yeni bir rekabetin parçası haline geldi. Uzmanlara göre, insansız hava gücüne sahip gemiler, 21. yüzyılın deniz savaşlarının kaderini değiştirecek.

TÜRKİYE'NİN İLK ADIMI: TCG ANADOLU

Türkiye, insansız hava aracı gemisi konseptinde dünyaya öncülük eden ülke olarak TCG Anadolu'yu 2023 yılında donanmasına kattı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçağı Kızılelma için özel olarak uyarlanan bu gemi, İHA operasyonlarına uygun tasarımıyla bir ilke imza attı.