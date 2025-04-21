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Denizlerde yeni dönem: Türkiye'den TCG Anadolu öncü oldu! İşte devrim yaratan 3 ülke

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.04.2025 12:01 Güncelleme: 21.04.2025 12:50
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Denizlerde yeni dönem: Türkiye’den TCG Anadolu öncü oldu! İşte devrim yaratan 3 ülke

İnsansız hava araçlarını taşıyacak kapasitede tasarlanan yeni nesil savaş gemileri, küresel donanmalar arasında sessiz bir rekabet başlattı. TCG Anadolu, Şehit Bagheri ve Sichuan… Türkiye’nin öncülük ettiği, İran’ın takip ettiği ve son olarak Çin’in denizlere indirdiği bu üç gemi, askeri denizcilikte köklü bir dönüşümün işareti. Uzmanlara göre, bu insansız hava aracı taşıyabilen gemiler, deniz savaşlarında yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Business Insider da bu dönüşümün öncüsü olan Türkiye, İran ve Çin’in adımlarını detaylı bir şekilde masaya yatırdı.

Türkiye, denizlerde insansız hava aracı (İHA) taşımacılığına dayalı savaş konseptinin öncüsü oldu. TCG Anadolu ile bu alanda dünyaya ilk adımı atan Türkiye, deniz kuvvetlerinde sessiz ama köklü bir dönüşüm başlattı. Türkiye'nin açtığı bu yolda İran ve Çin de kısa süre içinde kendi İHA gemilerini devreye alarak askeri denizcilikte yeni bir rekabetin parçası haline geldi. Uzmanlara göre, insansız hava gücüne sahip gemiler, 21. yüzyılın deniz savaşlarının kaderini değiştirecek.

TÜRKİYE'NİN İLK ADIMI: TCG ANADOLU

Türkiye, insansız hava aracı gemisi konseptinde dünyaya öncülük eden ülke olarak TCG Anadolu'yu 2023 yılında donanmasına kattı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçağı Kızılelma için özel olarak uyarlanan bu gemi, İHA operasyonlarına uygun tasarımıyla bir ilke imza attı.

TCG Anadolu (AA)TCG Anadolu (AA)

TAŞIDIĞI MÜHİMMAT KAPASİTESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Bayraktar TB3, deniz görevleri için modifiye edilmiş versiyonuyla hem uzun süreli havada kalabiliyor hem de taşıdığı mühimmat kapasitesiyle dikkat çekiyor. Kızılelma ise savaş uçağı kabiliyetinde insansız bir jet olarak, gemi destekli hava operasyonlarında oyunun kurallarını değiştiriyor.

Türk donanması (AA)Türk donanması (AA)

TCG Anadolu, Kasım 2024'te Bayraktar TB3'ün gemiden ilk kalkış ve inişini başarıyla tamamlamasıyla tarihe geçti. Ocak 2025'te gerçekleştirilen bir tatbikatta ise TB3, Anadolu'dan havalanarak belirlenen hedefi başarıyla vurdu. TCG Anadolu, sadece İHA kabiliyetiyle değil, aynı zamanda helikopter ve farklı deniz hava unsurlarıyla da Türk donanmasının çok yönlü güç merkezi haline geldi.

TCG Anadolu (AA)TCG Anadolu (AA)

İRAN'DAN DÖNÜŞÜM HAMLESİ: ŞEHİT BAHMAN BAGHERİ

Türkiye'nin ardından bu yarışa katılan İran, Şubat 2024'te dönüştürdüğü bir konteyner gemisini İHA taşıyıcısına çevirdiğini duyurdu. Şehit Bahman Bagheri adı verilen gemi, özellikle Mohajer-6 ve Ababil-3 gibi yerli İHA'larıyla donatıldı.

İran, bu gemiyle sadece gözetleme ve taarruz amaçlı İHA'ları değil, su altı drone'ları ve insansız silahlı deniz araçlarını da taşıma kabiliyeti kazandı. Dönüştürülmüş yapısına rağmen Bagheri, İran'ın Basra Körfezi'ndeki güç gösterisinde aktif rol üstlenmeye başladı.

Şehit Bahman Bagheri (İran haber ajansı)Şehit Bahman Bagheri (İran haber ajansı)

ÇİN'DEN DEV GÖVDE GÖSTERİSİ: SİCHUAN

Türkiye'nin TCG Anadolu ile başlattığı dönüşümün son halkası ise Çin oldu. Aralık 2024'te denize indirilen Sichuan, 40 bin tonun üzerindeki ağırlığı ve devasa uçuş güvertesiyle dikkat çekiyor.

Çin, Sichuan'ı Tip 075 sınıfı amfibi gemi platformu üzerinden geliştirerek İHA operasyonlarına uygun hale getirdi. Güvertesine kurulan mancınık ve durdurma sistemleri sayesinde sabit kanatlı insansız hava araçları bu gemiden bağımsız olarak görev icra edebiliyor. Henüz aktif göreve başlamamış olsa da, Sichuan Çin'in donanma stratejisinde İHA'lara büyük önem verdiğinin güçlü bir işareti.

Sichuan (AFP)Sichuan (AFP)

İHA GEMİLERİ NEYİ DEĞİŞTİRİYOR?

Askeri uzmanlara göre, İHA gemileri denizlerde hem düşük maliyetli hem de yüksek etkili hava gücü sunma kapasitesiyle, geleneksel savaş gemilerinden çok daha esnek bir seçenek yaratıyor. Pilot riski olmadan, kısa sürede çok sayıda İHA'nın sahaya sürülmesi bu gemileri modern deniz savaşlarının merkezine taşıyor.

Türkiye, İran ve Çin'in öncülüğünde şekillenen bu yeni yarış, donanma güç dengelerinde köklü bir değişimin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin TCG Anadolu ile başlattığı bu süreç, "Gökyüzünün hâkimi artık pilotlu savaş uçakları mı olacak?" sorusunu da gündeme taşıyor.

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Denizlerde yeni dönem: Türkiye’den TCG Anadolu öncü oldu! İşte devrim yaratan 3 ülke Denizlerde yeni dönem: Türkiye’den TCG Anadolu öncü oldu! İşte devrim yaratan 3 ülke Denizlerde yeni dönem: Türkiye’den TCG Anadolu öncü oldu! İşte devrim yaratan 3 ülke
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