Papa’nın Paskalya mesajı sınıfta kaldı! Antisemitizme sert Gazze’ye sönük tepki

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Papa Franciscus (AP)

35 BİN KİŞİLİK PASKALYA BEKLEYİŞİ

Vatikan Basın Ofisi, Papa'nın sağlık durumuna bağlı olarak Paskalya törenine katılıp katılmayacağını önceden açıklamamıştı. Buna rağmen yaklaşık 35 bin kişi, Aziz Petrus Meydanı'nı doldurdu.

Kamerun'dan gelen 59 yaşındaki Marie Manda, "Tabii ki Papa'yı görmeyi umuyoruz ama eğer burada değilse ve hâlâ acı çekiyorsa temsilcisini de görsek olur. Ama biz Papa'yı görmek istiyoruz, hasta da olsa görmek istiyoruz!" dedi.

Hindistan'dan gelen 40 yaşındaki turist Rajesh Kumar ise, tatil planını yaparken Paskalya'ya denk geldiğini bilmediğini söyledi:

"Buraya geldikten sonra bir festival olduğunu, Papa'nın konuşma yapacağını öğrendik. Biz de kalabalığa katıldık ve hazır bekliyoruz."

ZORLU HAFTADAN ZAYIF BİR SESLE ÇIKTI

Papa, 23 Mart'ta beş haftalık zatürre tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilmişti. Nefes alışverişi düzelse de sesi hâlâ oldukça zayıf. Son günlerde oksijen desteği sağlayan burun kanülünü iki kez çıkarmış olsa da, Paskalya konuşmasının tamamını bir yardımcıya devretmeyi tercih etti.

2013'te Papa seçildiğinden bu yana ilk kez, Aziz Petrus Bazilikası'ndaki Cumartesi gecesi Paskalya ayini ve Kolezyum'daki Çarmıh Yolu duası gibi Kutsal Hafta etkinliklerinin çoğuna katılmadı.

Yine de cumartesi günü, Bazilika içerisinde kısa bir süreliğine görünüp dua etti ve ziyarete gelen çocuklara şeker dağıttı.

Pazar günü düzenlenen Paskalya ayininde yaklaşık 300 kardinal, piskopos ve rahibin hazır bulunacağı belirtiliyor. Ayrıca bu yıl, 25 yılda bir düzenlenen ve binlerce Hristiyan hacıyı Roma'ya çeken Kutsal Yıl (Jübile) nedeniyle katılımın daha da yoğun olması bekleniyor.

Bu yılki Paskalya ayrıca, Gregoryen takvimi kullanan Katolik ve Protestan mezhepleriyle, Jülyen takvimini kullanan Ortodoksların Paskalyalarının aynı hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle de oldukça nadir bir buluşmaya sahne oldu.

Bir gazetecinin, hastalığı nedeniyle bu yılki Paskalya'yı nasıl geçirdiğini sorması üzerine Papa, "Elimden geldiğince yaşıyorum." yanıtını verdi.