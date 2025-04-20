Papa'nın Paskalya mesajı sınıfta kaldı! Antisemitizme sert Gazze’ye sönük tepki
Sağlık durumu nedeniyle etkinliklerin büyük bölümüne katılamayan 88 yaşındaki Papa Franciscus, Paskalya sabahında binlerce Katolik Hristiyan'ın önünde Aziz Petrus Meydanı’nda göründü. Tekerlekli sandalyesinden halkı selamlayan Papa, önce atisemizmle mücadeleye çağırdı, soykırımın yaşandığı Gazze için ise 'içler acısı' demekle yetindi.
Arjantinli Papa, çiçeklerle süslenmiş meydanda toplanan on binlerce kişi karşısında, tekerlekli sandalyesinden zayıf bir sesle "Mutlu Paskalya" dileğinde bulundu.
Geleneksel olarak Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonundan "Urbi et Orbi" (Şehre ve Dünyaya) kutsamasını bizzat veren Papa, bu yıl bu görevi bir yardımcısına devretti.
VERDİĞİ MESAJ HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
88 yaşındaki Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, sağlık sorunlarına rağmen Paskalya sabahı Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda binlerce kişinin karşısına çıktı. Ancak Papa'nın Paskalya mesajı, Gazze'de süregelen insanlık dramına yönelik zayıf ve yüzeysel açıklamasıyla hayal kırıklığı yarattı.
PAPA'NIN PASKALYA KONUŞMASI GAZZE'DE YANKILANMADI!
Mesaj, antisemitizme karşı net bir kınama içerse de, Gazze'deki "içler acısı" duruma yalnızca kısa bir atıfla geçiş yaptı.
İsrail saldırılarında on binlerce sivilin hayatını kaybettiği, açlık ve kuşatma altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına dair daha güçlü bir vicdani çağrı bekleyenler için bu mesaj, insanlığın temel sınavlarından biri olan adalet ve barış mücadelesinde sınıfta kalmış bir açıklama olarak yorumlandı.
Papa'nın dünya çapında 1,4 milyar Katoliğe seslendiği bu tarihi an, güçlü bir barış çağrısından çok diplomatik bir nezaket metniyle sınırlı kaldı.
ABD BAŞKAN YARDIMCISIYLA BEKLENMEDİK BULUŞMA
Papa, balkona çıkmadan kısa süre önce, ailesiyle Roma'yı ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Vatikan'dan yapılan açıklamada, "Birkaç dakika süren bu görüşme, Paskalya Bayramı vesilesiyle karşılıklı tebrikleşme fırsatı sundu" ifadelerine yer verildi. Görüşmenin Papa'nın konutunda, yerel saatle 11:30'dan kısa bir süre önce gerçekleştiği belirtildi.
Bu buluşma, Papa Franciscus ile eski Başkan Donald Trump yönetimi arasında göçmen karşıtı politikalar yüzünden yaşanan gerginliklerin ardından geldi.
35 BİN KİŞİLİK PASKALYA BEKLEYİŞİ
Vatikan Basın Ofisi, Papa'nın sağlık durumuna bağlı olarak Paskalya törenine katılıp katılmayacağını önceden açıklamamıştı. Buna rağmen yaklaşık 35 bin kişi, Aziz Petrus Meydanı'nı doldurdu.
Kamerun'dan gelen 59 yaşındaki Marie Manda, "Tabii ki Papa'yı görmeyi umuyoruz ama eğer burada değilse ve hâlâ acı çekiyorsa temsilcisini de görsek olur. Ama biz Papa'yı görmek istiyoruz, hasta da olsa görmek istiyoruz!" dedi.
Hindistan'dan gelen 40 yaşındaki turist Rajesh Kumar ise, tatil planını yaparken Paskalya'ya denk geldiğini bilmediğini söyledi:
"Buraya geldikten sonra bir festival olduğunu, Papa'nın konuşma yapacağını öğrendik. Biz de kalabalığa katıldık ve hazır bekliyoruz."
ZORLU HAFTADAN ZAYIF BİR SESLE ÇIKTI
Papa, 23 Mart'ta beş haftalık zatürre tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilmişti. Nefes alışverişi düzelse de sesi hâlâ oldukça zayıf. Son günlerde oksijen desteği sağlayan burun kanülünü iki kez çıkarmış olsa da, Paskalya konuşmasının tamamını bir yardımcıya devretmeyi tercih etti.
2013'te Papa seçildiğinden bu yana ilk kez, Aziz Petrus Bazilikası'ndaki Cumartesi gecesi Paskalya ayini ve Kolezyum'daki Çarmıh Yolu duası gibi Kutsal Hafta etkinliklerinin çoğuna katılmadı.
Yine de cumartesi günü, Bazilika içerisinde kısa bir süreliğine görünüp dua etti ve ziyarete gelen çocuklara şeker dağıttı.
Pazar günü düzenlenen Paskalya ayininde yaklaşık 300 kardinal, piskopos ve rahibin hazır bulunacağı belirtiliyor. Ayrıca bu yıl, 25 yılda bir düzenlenen ve binlerce Hristiyan hacıyı Roma'ya çeken Kutsal Yıl (Jübile) nedeniyle katılımın daha da yoğun olması bekleniyor.
Bu yılki Paskalya ayrıca, Gregoryen takvimi kullanan Katolik ve Protestan mezhepleriyle, Jülyen takvimini kullanan Ortodoksların Paskalyalarının aynı hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle de oldukça nadir bir buluşmaya sahne oldu.
Bir gazetecinin, hastalığı nedeniyle bu yılki Paskalya'yı nasıl geçirdiğini sorması üzerine Papa, "Elimden geldiğince yaşıyorum." yanıtını verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlk arabam ve Aile Destek Programı kampanyası 2025 | Başvuru şartları nedir? 3 çocuklu aileler hemen baksın
- Jennifer Lopez Türkiye konser takvimi 2025 | Jennifer Lopez İstanbul ve Antalya konserleri bilet fiyatları kaç TL?
- Alaçatı Ot Festivali etkinlik programı 20 Nisan | Alaçatı Ot Festivali bitti mi, ne zaman bitecek?
- Bugün kandil mi, ne kandili? Peygamber Efendimizin doğum günü hangi tarihte?
- Kırkikindi yağmurları nedir, ne zaman yağar? Kırkikindi yağmurları kaç gün sürer?
- Bursluluk sınavı giriş belgesi alma ekranı 2025 | meb.gov.tr İOKBS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Tüm emeklilere 25.000 TL ilave ödeme netleşti! Maaşı 14.500 TL üstü olanlara yeni liste: Ziraat, Vakıfbank, Garanti...
- Nisan yağmurları başladı: 22 ilde sağanak uyarısı! Çöl tozu ve kuvvetli rüzgara dikkat: İstanbul, Kastamonu, Erzurum…
- 2025-GUY Sınavı bugün saat kaçta başlayacak? Gelir Uzman Yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Paskalya Bayramı nedir, kimler kutlar? 2025 Paskalya ne zaman kutlanacak?
- ABD'li kuruluş açıkladı! Türkiye 7 gizli hazineye ev sahipliği yapıyor
- Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Çatal, kaşık ve bıçakları bulaşık makinesine böyle yerleştirin