Trump yönetiminden Ukraynalılara yanlış e-posta! "Ülkeyi terk edin"
Trump yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. Bu kapsamda ABD İç Güvenlik Bakanlığı, insani bir program kapsamında ülkede bulunan çok sayıda Ukraynalıya yasal statülerinin iptal edildiği ve ülkeyi terk etmeleri için 7 günleri olduğunu yönünde 'yanlışlıkla' e-posta gönderildiğini duyurdu. Geçtiğimiz ay Donald Trump yönetiminin Rusya'nın saldırılarından kaçarak ABD'ye gelen yaklaşık 240 bin Ukraynalının yasal statüsünü iptal etmeyi planladığı ve bu kişilerin hızla ülkeden sınır dışı edilebileceği öne sürülmüştü.
ABD'de insani bir program kapsamında bulunan çok sayıda Ukraynalı bugün hayatının şokunu yaşadı.
ABD'de bulunan Ukraynalılar, bu hafta statülerinin iptal edildiği ve ülkeyi terk etmeleri için 7 günleri bulunduğu, aksi takdirde yakalanacakları yönünde uyarı yapılan bir e-posta aldı.
Perşembe günü gönderildiği ortaya çıkan e-postada, "ABD'den derhal ayrılmazsanız, sınır dışı edilmenize yol açacak muhtemel kolluk kuvvetleri eylemlerine tabi tutulacaksınız. DHS programınızı sonlandırıyor. ABD'de kalmaya çalışmayın" ifadeleri yer aldı.
"YANLIŞLIKLA GÖNDERİLDİ"
ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından yapılan açıklamada, e-postanın "yanlışlıkla" gönderildiği ve 2022'de başlayan Rus işgalinden sonra Ukraynalılar için oluşturulan insani programının sonlandırılmadığı ifade edildi.
240 BİN UKRAYNALININ YASAL STATÜSÜNÜN İPTAL EDİLECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Geçtiğimiz ay Donald Trump yönetiminin Rusya'nın saldırılarından kaçarak ABD'ye gelen yaklaşık 240 bin Ukraynalının yasal statüsünü iptal etmeyi planladığı ve bu kişilerin hızla ülkeden sınır dışı edilebileceği öne sürülmüştü. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise söz konusu haberleri yalanlamıştı.
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