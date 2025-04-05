Güney Afrika ABD tarifelerine karşı stratejisini açıkladı

Lamola, Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakanı Ebrahim Patel Tau ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Nisan 2025 itibarıyla Güney Afrika'dan yapılan ithalatlara yüzde 31 oranında tarife uygulama kararını değerlendirdi.

Lamola, söz konusu tarifeleri 'ticaret ve paylaşılan refaha bir engel' olarak nitelendirdi.

"Bu kapsamlı tarife önlemleri; otomotiv endüstrisi, tarım, işlenmiş gıda ve içecek, kimya, metaller ve diğer üretim sektörleri de dahil olmak üzere ekonomimizin pek çok alanını doğrudan etkileyecek. Bu durumun hem istihdam hem de ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkileri olacaktır." ifadelerini kullanan Lamola, tarifelerin Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası (AGOA) kapsamında Sahra Altı Afrika ülkelerine tanınan ticaret ayrıcalıklarını fiilen ortadan kaldırdığını belirtti.

Bakan Lamola, Güney Afrika hükümetinin bu gelişmelere karşılık olarak ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye yönelik kapsamlı önlemler alacağını ve alternatif ticaret ortaklıklarına yönelme sürecini hızlandıracaklarını açıkladı.