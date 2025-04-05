Trump TikTok için verilen süreyi uzattı

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmaması halinde ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının askıya alınmasına ilişkin daha önce tanıdığı süreyi 75 gün daha uzattığını bildirdi.

Trump açıklamasında, "Anlaşma, gerekli tüm onayların imzalanmasını sağlamak için daha fazla çalışma gerektiriyor, bu yüzden TikTok'u 75 gün daha çalışır durumda tutmak için bir yürütme emri imzalıyorum. Çin ile iyi niyet içinde çalışmaya devam etmeyi umuyoruz, Çin'in karşılıklı tarifelerimizden pek memnun olmadığını anlıyorum. Bu, Tarifelerin en güçlü ekonomik araç olduğunu ve ulusal Güvenliğimiz için çok önemli olduğunu kanıtlıyor! TikTok'un 'karanlığa gömülmesini' istemiyoruz. Anlaşmayı kapatmak için TikTok ve Çin ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.