Bolivya’dan Trump’ın açıkladığı yeni tarifelerine tepki

Bolivya Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetiminin Bolivya mallarına yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulama kararını kınadı.

Açıklamada söz konusu önlemlerin yalnızca Bolivya'yı değil birkaç ülkeyi daha hedef aldığına dikkat çekilerek, "Bu tür uygulamalar Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) ticaret ilkeleri ve taahhütleriyle açıkça çelişmektedir." denildi.

Bakanlık, alınan kararların 'küresel ticaret hacmini daraltma ve tam ölçekli bir gümrük vergisi savaşına yol açma' riski taşıdığını belirtti.

Bolivya yönetimi, ABD'nin serbest piyasa söylemlerinin, artan düzeydeki korumacı önlemlerle çeliştiğini vurguladı.

Açıklamada, uluslararası toplumdan bu politikalara karşı çok taraflı ve bölgesel forumlar üzerinden koordineli bir yanıt verilmesi çağrısında bulunuldu. Hükümet ayrıca, Bolivyalı ihracatçıların tüm diplomatik ve ticari kanallar aracılığıyla destekleneceğini belirtti ve ülkenin dış ticaretini bölge dışındaki yeni pazarlara çeşitlendirme kararlılığını yineledi.