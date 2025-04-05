Trump Yemen’deki Husilere yönelik saldırının görüntüsünü paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Yemendeki Husilere yönelik saldırının görüntülerini paylaştı.

Trump görüntüler ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Buradaki Husiler saldırı talimatları almak için toplanmıştı. Ancak, bu Husiler tarafından bir saldırı yapılamayacak. Bir daha asla gemilerimizi batıramayacaklar." ifadelerini kullandı.