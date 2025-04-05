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Trump Yemen'deki Husilere yönelik saldırının görüntüsünü paylaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 05.04.2025 10:24 Güncelleme: 05.04.2025 10:24
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Trump Yemen’deki Husilere yönelik saldırının görüntüsünü paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump Yemen'deki Husilere yönelik bir saldırının görüntülerini paylaşarak, 'Buradaki Husiler saldırı talimatları almak için toplanmıştı. Ancak, bu Husiler tarafından bir saldırı yapılamayacak. Bir daha asla gemilerimizi batıramayacaklar' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Yemendeki Husilere yönelik saldırının görüntülerini paylaştı.

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Trump görüntüler ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Buradaki Husiler saldırı talimatları almak için toplanmıştı. Ancak, bu Husiler tarafından bir saldırı yapılamayacak. Bir daha asla gemilerimizi batıramayacaklar." ifadelerini kullandı.

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Trump Yemen’deki Husilere yönelik saldırının görüntüsünü paylaştı Trump Yemen’deki Husilere yönelik saldırının görüntüsünü paylaştı Trump Yemen’deki Husilere yönelik saldırının görüntüsünü paylaştı

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