Trump'ın vergi yağmuruna Macron'dan tepki! "Hazırız" diyerek duyurdu

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"ULUSLARARASI TİCARET İÇİN ŞOK"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün AB için açıkladığı gümrük vergilerinin ardından Fransız sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Macron, Trump'ın gümrük vergilerini "acımasız ve dayanaksız" olarak nitelendirerek, bu adımın "uluslararası ticaret için bir şok" olduğunu ifade etti.

Vergilerin Avrupa ekonomisi üzerinde "kitlesel bir etki" oluşturacağını aktaran Macron, "Bir şey kesin, dün gece alınan bu kararla ABD ekonomisi ve ABD'liler dünden daha zayıf ve daha fakir hale gelecek" dedi.