Trump'ın vergi yağmuruna Macron'dan tepki! "Hazırız" diyerek duyurdu
ABD Başkanı Trump dün Avrupa Birliği (AB) için gümrük vergilerini açıkladı. Tepkiyle karşılanan bu vergi misillemesine birçok ülkeden sert tepki geldi. Bunlardan biri de Farnsa Cumhurbaşkanı Macron oldu. Macron, Trump'ın gümrük vergilerini 'acımasız ve dayanaksız' olarak nitelendirdi. Bu adımın 'uluslararası ticaret için bir şok' olduğunu belirten Macron 'Bu adımlar, Avrupa'nın birliğini ve ekonomik direncini test ediyor. Ancak hazırlıklıyız. Sektör bazında organize olarak haklarımızı koruyacağız' dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) için açıkladığı gümrük vergilerini "acımasız ve dayanaksız" olarak nitelendirdi.
"ULUSLARARASI TİCARET İÇİN ŞOK"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün AB için açıkladığı gümrük vergilerinin ardından Fransız sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Macron, Trump'ın gümrük vergilerini "acımasız ve dayanaksız" olarak nitelendirerek, bu adımın "uluslararası ticaret için bir şok" olduğunu ifade etti.
Vergilerin Avrupa ekonomisi üzerinde "kitlesel bir etki" oluşturacağını aktaran Macron, "Bir şey kesin, dün gece alınan bu kararla ABD ekonomisi ve ABD'liler dünden daha zayıf ve daha fakir hale gelecek" dedi.
"HAZIRIZ" MESAJI: HAKLARIMIZI KORUYACĞIZ
Avrupa'nın "sektör sektör" söz konusu vergilere karşılık vermesi gerektiğini vurgulayan Macron, ABD'nin bu "karşılıklı gümrük vergilerine" verilecek yanıtın, daha önce ABD'nin çelik ve alüminyum vergilerine yönelik misillemelerden çok daha "kitlesel" olacağını ifade etti.
Macron, "Bu adımlar, Avrupa'nın birliğini ve ekonomik direncini test ediyor. Ancak hazırlıklıyız. Sektör bazında organize olarak haklarımızı koruyacağız" dedi.
ABD Başkanı Trump'ın dün açıkladığı yeni gümrük vergileri kapsamında en yüksek gümrük vergisi oranı yüzde 34 ile Çin ve yüzde 46 ile Vietnam'a uygulanacak. AB'ye yüzde 20 gümrük vergisi getirilirken, Türkiye ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak ülkeler arasında yer aldı.
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