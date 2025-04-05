Trump’tan kanal resti Pentagon’dan hamle: ABD Savunma Bakanı Panama yolcusu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı üzerindeki Çin etkisi iddialarının ardından Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Panama'ya gideceği açıklandı. Gelişme, Washington'un Orta Amerika'daki stratejik dengeleri yeniden şekillendirmeye çalıştığı bir döneme denk geliyor.

"KANALI GERİ ALABİLİRİZ" TEHDİDİ SONRASI DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Trump, ABD'nin 1999 yılında kontrolünü Panama'ya devrettiği Panama Kanalı hakkında sert açıklamalarda bulunmuş, kanalın Çin'in etkisi altına girdiğini öne sürerek Washington'un artık "fahiş ücretler ödediğini" savunmuştu. Başkan Trump, kanalı yeniden Amerikan kontrolüne almakla tehdit etmişti.

Panama hükümeti ise bu iddiaları kesin bir dille yalanladı ve kanalın tüm denetim ve yönetiminin kendi ellerinde olduğunu vurguladı.

PENTAGON SAHADA: HEGSETH GÜVENLİK KONFERANSI İÇİN PANAMA'DA

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Hegseth'in 2025 Orta Amerika Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Panama'ya gideceğini açıkladı. Hegseth'in bu süreçte, Panama ve diğer bölge ülkeleriyle yapılacak görüşmelerde bölgesel iş birliği ve güvenliğin masaya yatırılacağı belirtildi. Pentagon'un açıklamasında doğrudan Panama Kanalı'ndan bahsedilmese de, görüşmelerin gündeminde kanalın yer alması bekleniyor.

BLACKROCK HAMLESİ: ÇİN'DEN ABD'YE KRİTİK LİMAN GEÇİŞİ

Trump'ın baskıları sonrası, Hong Kong merkezli bir şirket, Panama Kanalı çevresinde liman işletme hakkına sahip iştirakindeki kontrol hissesini satma kararı aldı. Satışla birlikte, ABD merkezli dev yatırım firması BlackRock Inc., söz konusu limanlarda kontrolü ele geçirecek.

Bu anlaşmayla BlackRock, 23 ülkede toplam 43 limanı bünyesine katacak. Bu limanlar arasında Panama Kanalı'nın iki ucundaki Balboa ve Cristobal limanları da bulunuyor. Diğer limanlar arasında Meksika, Hollanda, Mısır, Avustralya ve Pakistan gibi ülkelerdeki stratejik noktalar da yer alıyor.

KANALIN GELECEĞİ: SATIŞ PANAMA'NIN ONAYINA BAĞLI

Bu kritik satışın gerçekleşebilmesi için Panama hükümetinin onayı gerekiyor. Yetkililer, Hong Kong merkezli şirketin liman işletmeciliğinin kanalın kontrolü anlamına gelmediğini, kanal üzerindeki tüm kararların tamamen Panama hükümetine ait olduğunu tekrarladı.

HEGSETH'TEN ASKERLERE ZİYARET

Hegseth'in Panama ziyaretinin ardından, Florida'daki Eglin Hava Üssü'ne geçerek burada konuşlu 7. Özel Kuvvetler Grubu mensuplarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Ziyarette komutanlarla yapılan değerlendirmelerin yanı sıra, askerlerle moral buluşmaları da gerçekleşecek.

KANAL ÜZERİNDE SOĞUK SAVAŞ RÜZGARI

Ticaretin kalbinde yer alan Panama Kanalı, yalnızca lojistik değil, aynı zamanda küresel güç dengeleri açısından da hayati önem taşıyor. Trump'ın açıklamaları ve Pentagon'un adımları, ABD-Çin rekabetinin bu stratejik boğaza da sıçradığını gösteriyor.

ABD'nin Panama'daki diplomatik ve ekonomik adımları, önümüzdeki dönemde bölgedeki dengeleri büyük ölçüde değiştirebilir.