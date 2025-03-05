Rusya ve Ukrayna savaşı ne zaman sona erecek? Volodimir Zelenskiy'den açıklama: Bir plan hazırlıyoruz
Dünya Rusya ve Ukrayna savaşının ne zaman biteceğini merak ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme planının üzerinde çalıştıklarını belirterek, 'Adil ve sürdürülebilir bir barışı sağlamak için ilk adımların atılacağı bir plan hazırlıyoruz. Üzerinde hızla çalışıyoruz. Yakın gelecekte hazır olacak.' ifadesini kullandı.
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna liderinden dikkat çeken açıklama geldi.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile telefonda görüştüğünü belirtti.
Geçen hafta İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu toplantıya ilişkin Golob'a bilgi verdiğini aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:
"Adil ve sürdürülebilir bir barışı sağlamak için ilk adımların atılacağı bir plan hazırlıyoruz. Üzerinde hızla çalışıyoruz. Yakın gelecekte hazır olacak. Avrupa'nın, savaşı sona erdirme ve güvenliği garanti altına almak konusunda ortak bir vizyonu var. (Plan) Ukrayna ve ABD ile birlikte gelecekteki müzakerelerin masasında olmalı."
Öte yandan hatırlanacağı üzere Trump ile Zelenskiy arasında 28 Şubat'ta Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.
Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.
Tartışma üzerine, imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.
Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.
Zelenskiy de Fox News'a verdiği mülakatta Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya karşılık, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını ifade etmişti.
Tartışmanın ardından birçok Avrupalı lider, Ukrayna'ya destek mesajı yayımlamıştı.
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