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ABD-Çin gerilimi tırmanıyor! Washington resti çekti: Savaşa hazırız

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.03.2025 21:11 Güncelleme: 05.03.2025 21:15
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ABD-Çin gerilimi tırmanıyor! Washington resti çekti: Savaşa hazırız

Donald Trump tarafından Çin'e yönelik gümrük tarifesini dün yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarılmasının ardından Pekin tarafından yapılan açıklamada 'ABD'nin istediği şey savaşsa sonuna kadar savaşırız' denilmişti. Pekin-Washington hattında yükselen tansiyon sonrası ABD'den de bir açıklama geldi. Savunma Bakanı Hegseth, Çinli yetkililerin açıklamalarına karşı ABD'nin de 'hazırlıklı' olduğunu belirterek 'Barış isteyenler savaşa hazırlıklı olmalıdır' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump başkan olduğu günden bu yana birçok kritik karar almış ve bunlardan en önemli ve tartışılanı da "gümrük vergisi" kararı olmuştu. Birçok ülke Trump'ın bu vergi kararına çıkmış ve tepki göstermişti. ABD'nin gümrük vergisi için hedefindeki ülke ise Çin oldu.

TRUMP'IN KARARINA ÇİN'DEN SERT TEPKİ

Trump'ın ülkeye gelen "fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları" gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük tarifesini dün yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarması üzerine Çin'in Washington Büyükelçiliğinin sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapılmıştı.

Grafik-AAGrafik-AA

"SONUNA KADAR SAVAŞIRIZ"

Açıklamada, "Eğer ABD gerçekten fentanil sorununu çözmek istiyorsa o zaman yapılacak en doğru şey birbirlerine eşit davranarak Çin ile istişare etmektir. Eğer ABD'nin istediği şey savaşsa, ister gümrük vergisi savaşı, ister ticaret savaşı, isterse de başka bir savaş türü olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız." ifadelerine yer verilmişti.

ABD'DEN ÇİN'E "SAVAŞ" RESTİ!

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çinli yetkililerin Trump yönetiminin gümrük vergisi uygulamalarına karşı ABD ile "her türlü savaşa hazır olduğu" açıklamalarına karşı ABD'nin de "hazırlıklı" olduğunu söyledi.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

Fox News'e konuşan Bakan Hegseth'e, Çin'in Washington Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama soruldu. ABD'nin "savaş istemediğini" belirten Hegseth, ancak Çin ile de herhangi bir olası savaşa "hazırlıklı" olduklarını dile getirdi.

"BARIŞ İSTEYENLER SAVAŞA HAZIRLIKLI OLMALIDIR"

Hegseth, "Barış isteyenler savaşa hazırlıklı olmalıdır. Biz hazırlıklıyız. Eğer Çin veya başka bir ülkeye karşı caydırıcılık istiyorsak güçlü olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

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ABD-Çin gerilimi tırmanıyor! Washington resti çekti: Savaşa hazırız ABD-Çin gerilimi tırmanıyor! Washington resti çekti: Savaşa hazırız ABD-Çin gerilimi tırmanıyor! Washington resti çekti: Savaşa hazırız
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