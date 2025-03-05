ABD-Çin gerilimi tırmanıyor! Washington resti çekti: Savaşa hazırız
Donald Trump tarafından Çin'e yönelik gümrük tarifesini dün yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarılmasının ardından Pekin tarafından yapılan açıklamada 'ABD'nin istediği şey savaşsa sonuna kadar savaşırız' denilmişti. Pekin-Washington hattında yükselen tansiyon sonrası ABD'den de bir açıklama geldi. Savunma Bakanı Hegseth, Çinli yetkililerin açıklamalarına karşı ABD'nin de 'hazırlıklı' olduğunu belirterek 'Barış isteyenler savaşa hazırlıklı olmalıdır' dedi.
ABD Başkanı Donald Trump başkan olduğu günden bu yana birçok kritik karar almış ve bunlardan en önemli ve tartışılanı da "gümrük vergisi" kararı olmuştu. Birçok ülke Trump'ın bu vergi kararına çıkmış ve tepki göstermişti. ABD'nin gümrük vergisi için hedefindeki ülke ise Çin oldu.
TRUMP'IN KARARINA ÇİN'DEN SERT TEPKİ
Trump'ın ülkeye gelen "fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları" gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük tarifesini dün yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarması üzerine Çin'in Washington Büyükelçiliğinin sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapılmıştı.
"SONUNA KADAR SAVAŞIRIZ"
Açıklamada, "Eğer ABD gerçekten fentanil sorununu çözmek istiyorsa o zaman yapılacak en doğru şey birbirlerine eşit davranarak Çin ile istişare etmektir. Eğer ABD'nin istediği şey savaşsa, ister gümrük vergisi savaşı, ister ticaret savaşı, isterse de başka bir savaş türü olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız." ifadelerine yer verilmişti.
ABD'DEN ÇİN'E "SAVAŞ" RESTİ!
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çinli yetkililerin Trump yönetiminin gümrük vergisi uygulamalarına karşı ABD ile "her türlü savaşa hazır olduğu" açıklamalarına karşı ABD'nin de "hazırlıklı" olduğunu söyledi.
Fox News'e konuşan Bakan Hegseth'e, Çin'in Washington Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama soruldu. ABD'nin "savaş istemediğini" belirten Hegseth, ancak Çin ile de herhangi bir olası savaşa "hazırlıklı" olduklarını dile getirdi.
"BARIŞ İSTEYENLER SAVAŞA HAZIRLIKLI OLMALIDIR"
Hegseth, "Barış isteyenler savaşa hazırlıklı olmalıdır. Biz hazırlıklıyız. Eğer Çin veya başka bir ülkeye karşı caydırıcılık istiyorsak güçlü olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Güllaç tarifi
- İŞKUR kamuya memur alımı yapacak: İşte başvuru şartları ve kadrolar
- Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 300 bin TL taşıt kredisi maliyet tablosu!
- Mart ayında kariyer sıçraması yaşayacak 3 burç! Yeni fırsatlar onları bekliyor
- TÜBİTAK 2209-a proje sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÜBİTAK 2209-a proje sonuç takvimi
- Mart ayı kamu ilanları açıklandı! KPSS’li ve KPSS’siz personel alımları başladı
- Benzine çifte indirim! Yeni fiyatlar yolda: 5 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Yaşlılarda uykusuzluğa karşı en etkili yöntem belli oldu! İşte uyku kalitesini artıran egzersizler
- AUZEF kayıt yenileme süresi uzatıldı mı, hangi tarih son? 2025 AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır?
- YÖKDİL sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM 2025 YÖKDİL/1 sonuç tarihi | https://ais.osym.gov.tr/
- Mesajlarınız neden yanıtsız kalıyor? Anında uzaklaştıran 10 mesajlaşma hatası ve kaçınma yolları
- Ece Gürel bulundu mu, son durum ne? Belgrad Ormanı'nda kaybolan Mimar Ece Gürel'e ne oldu?