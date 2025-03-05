ABD medyasından Hamas iddiası! "Washington yönetimi ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü"

ABD'de yayın yapan Axios haber sitesinin gizli görüşmelere ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD'nin Hamas'la ilk kez doğrudan temas kurduğu kaydedildi.

Axios'a konuşan kaynaklar, Washington yönetimi adına görüşmeleri ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in yürüttüğünü kaydederken, Boehler'in geçen haftalarda Katar'ın başkenti Doha'da Hamas yetkilileriyle bir araya geldiğini aktardı.

Görüşmelerin İsrail-ABD çifte vatandaşlığına sahip esirlerin serbest bırakılması konusuna odaklandığını belirten kaynaklar, tüm esirlerin salıverilmesi ile uzun vadeli bir ateşkese varılması için daha kapsamlı bir anlaşma olasılığının da ele alınan konular arasında olduğunu kaydetti.

Kaynaklar, Trump yönetiminin Hamas'la iletişim konusunda İsrail'le istişare ettiğini, ancak Tel Aviv'in görüşmelerin muhtevasından farklı kanallar aracılığıyla haberdar olduğunu aktardı.

Söz konusu görüşmelerde herhangi bir mutabakat sağlanamadığı da vurgulandı.

Beyaz Saray'dan ve Hamas'tan iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Halihazırda Gazze'de 59 İsrailli esirin bulunduğu tahmin ediliyor, bunlardan beşinin Amerikan vatandaşlığının da bulunduğu belirtiliyor.