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Trump-Zelenskiy kavgası | ABD silah yardımını kesti Avrupa sahip çıktı! Dünya kaosa sürükleniyor

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.03.2025 11:08 Güncelleme: 04.03.2025 11:14
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Trump-Zelenskiy kavgası | ABD silah yardımını kesti Avrupa sahip çıktı! Dünya kaosa sürükleniyor

Beyaz Saray’da geçtiğimiz cuma akşamı yaşanan Trump-Zelenskiy kavgasının ardından dünya yeni bir kaosa doğru sürükleniyor. Oval Ofis'ten kovulan Zelenskiy'e Avrupa’da yapılan zirvede tam destek mesajı verildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Murat Akan değerlendirdi.

ABD Ukrayna'ya silah yardımını kesti. Ukrayna Meclisi'nde değerli madenler anlaşması ile ilgili ılımlı mesajlar gelirken Beyaz Saray'dan kovulan Zelenskiy'e ise Avrupa Birliği sahip çıktı. Rusya ise olup biteni izliyor.

Peki Rusya-Ukrayna sorunu nasıl çözülecek. Dünyada orman kanunları mı hakim olacak? Trumplı dünya nereye gider? Trump-zelenksi kavgasının sonucu ne olur? Rusya-Ukrayna savaşında denge değişir mi? Merak edilen gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın konuğu olan Murat Akan değerlendirdi.

TRUMP-ZELENSKİY KAVGASI! ADIM ADIM KAOS

TRUMP'IN STRATEJİSİ OLDUKÇA SIKINTILI

Gazeteci Murat Akan: Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek istiyor fakat izlediği strateji oldukça sorunlu. Trump ve Zelenskiy bu savaşı bitirmek yerine Beyaz Saray'da kavga etti. Buradan kimin haklı olduğundan ziyade Trump'ın 'aldım-verdim' stratejisi oldukça sıkıntılıdır.

Gazeteci Murat Akan: Trump'ın savaş bitirme stratejisi sıkıntılı / Foto: AAGazeteci Murat Akan: Trump'ın savaş bitirme stratejisi sıkıntılı / Foto: AA

UKRAYNA'NIN ASKERİ KORUNMA İSTEĞİ

Avrupa, Rusya'nın istediği gibi savaşın bitmesiyle kendinin de sorun yaşayacağını düşünüyor. Buradan sonra Rusya'da Avrupa'ya yönelebilir ya da Ukrayna'nın bu savaşı bitirmek için garantilere ihtiyacı var yani askeri korumaya ihtiyacı var. Ruslar daha sonra saldırılabilir gerekçesi ile bunu istiyor.

Ekran görütüsü / A HaberEkran görütüsü / A Haber

TRUMP'IN GÖZÜ MADENLERDE

Londra'da başını İngiltere'nin çektiği toplantıda AB üyesi ülkeler, Trump'ın savaşı bitirme yolunu yanlış buluyor. Zelenskiy kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak için gitti ancak burada para konusunda sıkıntı var. Trump bununla yetinmeyecek. Trump kurulacak fonun yarısına ortak oluyor başka ülkeler ile anlaşma olursa onun da yarısını istiyor.

Ekran görütüsü / A HaberEkran görütüsü / A Haber

RUSYA KISKACI KIRDI! PUTİN'İN ELİ GÜÇLÜ

Bu savaşı en başta İngiltere istedi. Hedef Rusya'yı köşeye sıkıştırmak ekonomik yaptırımlarla zayıflatmak istedi ama gelinen noktada Putin kıskacı kırdı ve Ukrayna'da ciddi kazanımlar elde etti. Eğer bir barış anlaşması yapılacaksa Rusya'nın eli güçlü olarak yapılacak.

Ekran görütüsü / A HaberEkran görütüsü / A Haber

ABD VE AB ARASINDA ÇATIRDAMA

ABD ve Avrupa konvansiyonel olarak topyekun savaşa girmez ancak ciddi bir kırılma var. ABD ile İngiltere arasında tarihi açıdan önemli ilişkileri var. AB zaten ABD aklı tarafından Rusya'ya karşı kalkan olarak kurulan ve Rusya'yı durdurmak için kullanılan bir yapıdır. Şu anda bir çatırdama ve anlaşmazlık var. Trump ile birlikte NATO'nun etkisi azaldı. Bunun yanında ABD'nin AB'yi korumayacağını düşünülüyor.

Ekran görütüsü / A HaberEkran görütüsü / A Haber

AB'DEN ZELENSKIY'E TAM DESTEK

AB ülkeleri Rusya ile savaşın devam etmesinden yanda bir tavır aldı. Başta İngiltere olmak üzere Zelenskiy'e açık ve net destek verdi. Peki Avrupa'ya rağmen ABD bu savaşı bitirebilir mi? Bu zor gözüküyor ancak AB'de ABD'siz Rusya'ya başa çıkabilir mi? Bu da zor gözüküyor.

Ekran görütüsü / A HaberEkran görütüsü / A Haber

KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR

Çin ve Tayvan hattında yaşanan gerginlik var. Orta Doğu'da İsrail'in Hamas ile yapılan ateşkese uymaması kuzeyde ise Rusya ve Ukrayna savaşı var. Dünya genelinde tansiyon yüksek ve 3. Dünya Savaşı'ndan bahseden analistler var. ABD'nin Ukrayna savaşını bitirememesi demek dünya genelinde bir kaos demektir. Avrupa'nın Ukrayna'ya desteği sürüyor. Bu Türkiye'yi, AB'yi ABD'yi ve tüm dünya ilişkilerini etkiler. Kartlar yeniden dağıtılma noktasına geliyor. Savaş da başa dahi dönülebilir ve daha da alevlenebilir.

Trump-Zelenskiy kavgası | ABD silah yardımını kesti Avrupa sahip çıktı! Dünya kaosa sürükleniyor
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Trump-Zelenskiy kavgası | ABD silah yardımını kesti Avrupa sahip çıktı! Dünya kaosa sürükleniyor Trump-Zelenskiy kavgası | ABD silah yardımını kesti Avrupa sahip çıktı! Dünya kaosa sürükleniyor Trump-Zelenskiy kavgası | ABD silah yardımını kesti Avrupa sahip çıktı! Dünya kaosa sürükleniyor
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