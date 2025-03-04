Trump-Zelenskiy kavgası | ABD silah yardımını kesti Avrupa sahip çıktı! Dünya kaosa sürükleniyor

ABD Ukrayna'ya silah yardımını kesti. Ukrayna Meclisi'nde değerli madenler anlaşması ile ilgili ılımlı mesajlar gelirken Beyaz Saray'dan kovulan Zelenskiy'e ise Avrupa Birliği sahip çıktı. Rusya ise olup biteni izliyor.

Peki Rusya-Ukrayna sorunu nasıl çözülecek. Dünyada orman kanunları mı hakim olacak? Trumplı dünya nereye gider? Trump-zelenksi kavgasının sonucu ne olur? Rusya-Ukrayna savaşında denge değişir mi? Merak edilen gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın konuğu olan Murat Akan değerlendirdi.

TRUMP'IN STRATEJİSİ OLDUKÇA SIKINTILI

Gazeteci Murat Akan: Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek istiyor fakat izlediği strateji oldukça sorunlu. Trump ve Zelenskiy bu savaşı bitirmek yerine Beyaz Saray'da kavga etti. Buradan kimin haklı olduğundan ziyade Trump'ın 'aldım-verdim' stratejisi oldukça sıkıntılıdır.