Trump-Zelenskiy kavgası | ABD silah yardımını kesti Avrupa sahip çıktı! Dünya kaosa sürükleniyor
Beyaz Saray’da geçtiğimiz cuma akşamı yaşanan Trump-Zelenskiy kavgasının ardından dünya yeni bir kaosa doğru sürükleniyor. Oval Ofis'ten kovulan Zelenskiy'e Avrupa’da yapılan zirvede tam destek mesajı verildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Murat Akan değerlendirdi.
ABD Ukrayna'ya silah yardımını kesti. Ukrayna Meclisi'nde değerli madenler anlaşması ile ilgili ılımlı mesajlar gelirken Beyaz Saray'dan kovulan Zelenskiy'e ise Avrupa Birliği sahip çıktı. Rusya ise olup biteni izliyor.
Peki Rusya-Ukrayna sorunu nasıl çözülecek. Dünyada orman kanunları mı hakim olacak? Trumplı dünya nereye gider? Trump-zelenksi kavgasının sonucu ne olur? Rusya-Ukrayna savaşında denge değişir mi? Merak edilen gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın konuğu olan Murat Akan değerlendirdi.
TRUMP'IN STRATEJİSİ OLDUKÇA SIKINTILI
Gazeteci Murat Akan: Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek istiyor fakat izlediği strateji oldukça sorunlu. Trump ve Zelenskiy bu savaşı bitirmek yerine Beyaz Saray'da kavga etti. Buradan kimin haklı olduğundan ziyade Trump'ın 'aldım-verdim' stratejisi oldukça sıkıntılıdır.
UKRAYNA'NIN ASKERİ KORUNMA İSTEĞİ
Avrupa, Rusya'nın istediği gibi savaşın bitmesiyle kendinin de sorun yaşayacağını düşünüyor. Buradan sonra Rusya'da Avrupa'ya yönelebilir ya da Ukrayna'nın bu savaşı bitirmek için garantilere ihtiyacı var yani askeri korumaya ihtiyacı var. Ruslar daha sonra saldırılabilir gerekçesi ile bunu istiyor.
TRUMP'IN GÖZÜ MADENLERDE
Londra'da başını İngiltere'nin çektiği toplantıda AB üyesi ülkeler, Trump'ın savaşı bitirme yolunu yanlış buluyor. Zelenskiy kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak için gitti ancak burada para konusunda sıkıntı var. Trump bununla yetinmeyecek. Trump kurulacak fonun yarısına ortak oluyor başka ülkeler ile anlaşma olursa onun da yarısını istiyor.
RUSYA KISKACI KIRDI! PUTİN'İN ELİ GÜÇLÜ
Bu savaşı en başta İngiltere istedi. Hedef Rusya'yı köşeye sıkıştırmak ekonomik yaptırımlarla zayıflatmak istedi ama gelinen noktada Putin kıskacı kırdı ve Ukrayna'da ciddi kazanımlar elde etti. Eğer bir barış anlaşması yapılacaksa Rusya'nın eli güçlü olarak yapılacak.
ABD VE AB ARASINDA ÇATIRDAMA
ABD ve Avrupa konvansiyonel olarak topyekun savaşa girmez ancak ciddi bir kırılma var. ABD ile İngiltere arasında tarihi açıdan önemli ilişkileri var. AB zaten ABD aklı tarafından Rusya'ya karşı kalkan olarak kurulan ve Rusya'yı durdurmak için kullanılan bir yapıdır. Şu anda bir çatırdama ve anlaşmazlık var. Trump ile birlikte NATO'nun etkisi azaldı. Bunun yanında ABD'nin AB'yi korumayacağını düşünülüyor.
AB'DEN ZELENSKIY'E TAM DESTEK
AB ülkeleri Rusya ile savaşın devam etmesinden yanda bir tavır aldı. Başta İngiltere olmak üzere Zelenskiy'e açık ve net destek verdi. Peki Avrupa'ya rağmen ABD bu savaşı bitirebilir mi? Bu zor gözüküyor ancak AB'de ABD'siz Rusya'ya başa çıkabilir mi? Bu da zor gözüküyor.
KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR
Çin ve Tayvan hattında yaşanan gerginlik var. Orta Doğu'da İsrail'in Hamas ile yapılan ateşkese uymaması kuzeyde ise Rusya ve Ukrayna savaşı var. Dünya genelinde tansiyon yüksek ve 3. Dünya Savaşı'ndan bahseden analistler var. ABD'nin Ukrayna savaşını bitirememesi demek dünya genelinde bir kaos demektir. Avrupa'nın Ukrayna'ya desteği sürüyor. Bu Türkiye'yi, AB'yi ABD'yi ve tüm dünya ilişkilerini etkiler. Kartlar yeniden dağıtılma noktasına geliyor. Savaş da başa dahi dönülebilir ve daha da alevlenebilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Her sabah limon ve zerdeçallı ılık su içerseniz ne olur? İşte 6 muhteşem faydası!
- BİLSEM sonuç tarihi ne zaman? 2025 BİLSEM sonuç tarihi değişti mi, son durum ne?
- Gelir Vergisi Beyannamesi nasıl verilir, kaç taksitle ödenir? 2025 Gelir Vergisi Beyannamesi tarihleri
- Çöp değil, şifa kaynağı! Bu sebzenin hiçbir kısmını atmayın! Meğer kansere bile...
- 2. ara tatil ne zaman başlıyor? 2025 Nisan ara tatili kaç gün sürecek?
- 4 Mart ne günü? Dünya Obezite Günü nedir, anlamı ve önemi? 4 Mart hakkında bilinmesi gerekenler
- Dünya Kadınlar Günü ne zaman? 8 Mart Dünya Kadınlar günü ilk kez nasıl ortaya çıktı?
- A101'de Kadınlar Günü'ne özel indirimler başladı! 6 Mart aktüel kataloğunu kaçırma
- Şiddetli rüzgar ve Toz Taşınımı geliyor! Pencerelerinizi açmayın, maskesiz çıkmayın: MGM’den 4 Mart hava durumu
- HMGS sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2025-HMGS sınavı hangi tarihte?
- 3. Cemre ne zaman, hangi tarihlerde düşer? 3. Cemre toprağa mı düşecek?
- Mukabele CANLI TAKİP OKU-DİNLE 2025 | Ramazan mukabelesi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?