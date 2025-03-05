Trump Kongre’de duyurdu | Zelenskiy'nin mektubunun arkasında AB mi var?
ABD Başkanı Donald Trump ilk kongre hitabını yaptı ve dış politikaya dair mesajlar verdi. Rusya ve Ukrayna savaşının bitme noktasına geldiğini söyledi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger değerlendirdi.
ABD Başkanı Trump, Kongre'deki ortak oturumda 2. Başkanlık döneminin başladığı 20 Ocak'tan bu yana yaptığı faaliyetleri Amerikan halkına anlattı.
ABD Başkanı Zelenskiy'den bir mektup aldığını ve "Ukrayna'nın kalıcı barış için müzakerelere ve nadir toprak mineralleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu" da belirtti. Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans bugün programına katılan Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger değerlendirdi.
2 ÜLKE HARİÇ AVRUPA'DAN TAM DESTEK
Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: Avrupa tarafı, Zelenski ile Washington ziyareti sonrasında görüştü. Londra'da yapılan toplantıda bir iki ülke hariç güçlü destek sağladı. Benim bilebildiğim kadarıyla Macaristan ve Slovakya haricinde olan ülkeler bu ihtilafta Zelenskiy'e, Ukrayna'ya destek vereceklerini söylediler.
TRUMP UKRAYNA VE AB'Yİ DIŞLADI
Hatta bunun için 5 yıl süreli bir fon da oluşturuldu. Fakat bu meseleyi muacel meseleyi çözmüyor. Çünkü fiili bir işgal var. Perde gerisinde Avrupa'nın ve Ukrayna'nın dışlandığı müzakereler, Trump tarafından başlatılmak isteniyor.
MEKTUBUN ARKASINDA AB VAR
İşte bu aşamada öyle anlaşılıyor ki, Avrupa tarafı ABD'nin de taahhütlerinin devam etmesi için Zelenskiy üzerinde bir baskı kurdu. Ben Zelenski'nin bir baskı neticesi Avrupa baskısı neticesi ABD ile köprülerin tamamen atılmaması çabasının uzantısı olarak böyle bir mektup yazdığını düşünüyorum.
UKRAYNA GÜVENLİK GARANTİSİ İSTİYOR
Şimdi buradaki daha önce esasen ABD'nin açıkladığı taslağa baktığımızda nadir elementler anlaşması mukabilinde Ukrayna'nın ne tip garantiler alacağı hala muallakta. Çünkü Ukrayna güvenlik garantileri istiyor.
Bu güvenlik garantilerinin NATO üyeliği olmayacağını ABD söyledi. Ama buna rağmen en azından ateşkes sonrası geriye kalan Ukrayna'nın NATO'nun türevi niteliğinde 5. maddenin türevi niteliğinde Batı tarafından güçlü biçimde desteklenmesi ehemmiyet taşıyor.
HEDEFTE YİNE PARA VAR
NATO'nun Avrupalı ortakları öyle anlaşılıyor ki AB'nin süreçten tamamen dışlanmasını engellemeye çalışıyorlar. Trump, Ukrayna'ya yapılan yardımları tamamen kestiğini söyledi. Önümüzdeki zaman diliminde ihtilaf derinleştiğinde ABD'nin Ukrayna'ya yönelik taahhütlerinin tamamen sonlanması yerine en azından azalarak varlığını korumasını hedefliyor. Böyle görmek mümkün.
Bir de tabii Atlantik İttifakı'nda bir çatlak var mı, yok mu? Önümüzdeki günlerde en fazla bunu konuşacağız. NATO'nun Avrupalı ortakları ABD'yi savunma harcamalarını arttırmak suretiyle sistem içerisinde kalmaya ikna edecekler etmeye çalışacaklar gibi gözüküyor.
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