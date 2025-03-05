Trump Kongre’de duyurdu | Zelenskiy’nin mektubunun arkasında AB mi var?

ABD Başkanı Trump, Kongre'deki ortak oturumda 2. Başkanlık döneminin başladığı 20 Ocak'tan bu yana yaptığı faaliyetleri Amerikan halkına anlattı.

ABD Başkanı Zelenskiy'den bir mektup aldığını ve "Ukrayna'nın kalıcı barış için müzakerelere ve nadir toprak mineralleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu" da belirtti. Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans bugün programına katılan Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger değerlendirdi.

2 ÜLKE HARİÇ AVRUPA'DAN TAM DESTEK

Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: Avrupa tarafı, Zelenski ile Washington ziyareti sonrasında görüştü. Londra'da yapılan toplantıda bir iki ülke hariç güçlü destek sağladı. Benim bilebildiğim kadarıyla Macaristan ve Slovakya haricinde olan ülkeler bu ihtilafta Zelenskiy'e, Ukrayna'ya destek vereceklerini söylediler.