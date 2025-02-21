Katil Netanyahu'dan skandal! Filistinlinin evine baskın düzenledi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine baskın düzenledi. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine baskın düzenlemişti.
İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun İsrail ordusundan bazı subaylarla birlikte Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine girdiğini gösteren bir fotoğraf yayımladı.
Fotoğraf, "Netanyahu, dün Bat-Yam'daki patlamaların ardından Tulkerim Mülteci Kampı'nda saha turu gerçekleştiriyor." ifadeleriyle paylaşıldı.
Batı Şeria'ya en son Eylül 2024'te giden Netanyahu, Ürdün sınırını ziyaret etmişti.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine baskın düzenlemişti.
İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA'YA SALDIRILARI ARTIRMA TALİMATI
Öte yandan Netanyahu, X hesabından işgal altındaki Batı Şeria'dan yayımladığı görüntülü mesajda, bölgeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdıklarını söyledi.
"Çok kritik bir çalışma yürüttüklerini" öne süren Netanyahu, dün Bat-Yam'da otobüslerde gelen patlamaların ardından Savunma Bakanı Yisrael Katz ile birlikte Batı Şeria'ya takviye kuvvet gönderilmesi ve saldırıların artırılması talimatı verdiklerini aktardı.
Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde dün art arda 3 otobüste patlama yaşanmasının ardından İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını artırmıştı.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria'da "güçlü bir saldırı" için orduya talimat verdiği, kararının ardından bölgeye 3 ek tabur gönderildiği bildirilmişti.
BAT-YAM'DA 3 OTOBÜSTE ART ARDA PATLAMALAR MEYDANA GELMİŞTİ.
Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde dün akşam saatlerinde 3 otobüste art arda patlamalar yaşanmıştı.
Patlamaların ardından metro seferleri durdurulurken ölü ya da yaralı bildirilmemişti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.
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