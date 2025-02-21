Katil Netanyahu’dan skandal! Filistinlinin evine baskın düzenledi

İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA'YA SALDIRILARI ARTIRMA TALİMATI

Öte yandan Netanyahu, X hesabından işgal altındaki Batı Şeria'dan yayımladığı görüntülü mesajda, bölgeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdıklarını söyledi.

"Çok kritik bir çalışma yürüttüklerini" öne süren Netanyahu, dün Bat-Yam'da otobüslerde gelen patlamaların ardından Savunma Bakanı Yisrael Katz ile birlikte Batı Şeria'ya takviye kuvvet gönderilmesi ve saldırıların artırılması talimatı verdiklerini aktardı.

Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde dün art arda 3 otobüste patlama yaşanmasının ardından İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını artırmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria'da "güçlü bir saldırı" için orduya talimat verdiği, kararının ardından bölgeye 3 ek tabur gönderildiği bildirilmişti.

BAT-YAM'DA 3 OTOBÜSTE ART ARDA PATLAMALAR MEYDANA GELMİŞTİ.

Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde dün akşam saatlerinde 3 otobüste art arda patlamalar yaşanmıştı.

Patlamaların ardından metro seferleri durdurulurken ölü ya da yaralı bildirilmemişti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.