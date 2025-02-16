İsrail güvenlik kabinesi duyurdu! Gazze ateşkesinin ikinci aşaması görüşülecek | Gözler yarında...

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesine iki hafta kaldı.



İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik kabinesinin yarın Gazze Şeridi'nde devam eden ateşkesin ikinci aşamasını ele almak üzere toplanacağı bildirildi.



Başbakanlık, ayrıca Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail heyetine yarın ateşkes anlaşmasıyla ilgili müzakereler için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitme talimatı verdiğini aktardı.

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