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İsrail yine sözünde durmadı! Gazze'ye girişlerine izin verilmiyor

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.02.2025 14:43 Güncelleme: 16.02.2025 15:40
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İsrail yine sözünde durmadı! Gazze’ye girişlerine izin verilmiyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, Gazze Şeridi'ne konteyner ev ve altyapıyı yeniden imar edecek ağır iş makinalarının giriş yapmadığını söyledi.

Açıklamada bulunan Sevabite, İsrail'in ateşkes anlaşması ve protokolü gereği sorumluluğunu yerine getirmediğini belirtti.

Arabulucuların işgal güçlerine imzalanan anlaşmalara uyması için İsrail'e baskı yapmaları konusunda ciddi bir sınamadan geçtiğini kaydeden Sevabite, "İsrail, Gazze'ye temel ihtiyaç malzemelerinin girişini geciktirmeye devam ediyor ve bu durum insani krizi daha da derinleştiriyor." dedi.

ŞUANA KADAR HİÇBİRİ GAZZE'YE ULAŞMADI

Sevabite açıklamasında "İsrail'in tahrip ettiği altyapının onarımı için ve gerekli ağır ekipmanlar ve ihtiyaç duyulan konteyner evlerin hiçbiri şimdiye kadar Gazze Şeridi'ne ulaşmadı." şeklinde konuştu.

İsrail resmi televizyon kanalı KAN, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, anlaşmada belirtilen şartlara rağmen Gazze Şeridi'ne konteyner evler ile ağır iş makinalarının girmesine izin vermediğini duyurdu.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA: NETANYAHU ATEŞKESİ BOZMAK İSTİYOR

Hamas'tan yapılan açıklamada ise yardım girişleri yapılırken işgalci İsrail güçlerinin Refah'ta gerçekleştirdiği saldırıya değinildi.

Hamas, "İşgalci İsrail, Refah'a drone saldırısı düzenledi. Ayrıca Gazze Şeridi'ne yardım girişini engellemeyi de sürdürüyor. Bu ateşkes anlaşmasının ihlal edilmesidir. Netanyahu, eylemleriyle ateşkesi bozmak ve savaşa dönmek istediğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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