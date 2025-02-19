Gazze’de insanlık suçu: Can kaybı 48 bin 297’e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes ihlalini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ayrıca daha önce yaralanan 1 kişinin yaşamını yitirdiği, enkaz altındakileri arama çalışmaları çerçevesinde 2 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 297'ye, yaralı sayısının da 111 bin 733'e yükseldiği kaydedildi.