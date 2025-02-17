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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Gazze sözleri: Tehcir tekliflerini masaya koymak mümkün değildir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.02.2025 11:36 Güncelleme: 17.02.2025 11:40
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TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Gazze sözleri: Tehcir tekliflerini masaya koymak mümkün değildir

Resmi temaslarda bulunmak üzere Japonya'ya giden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Trump'ın Gazze ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Kurtulmuş, 'Filistin halkının Gazze'den tehcir edilmesi anlamına gelen yeni teklifleri kabul etmek, masaya koymak, üzerinde konuşmak dahi mümkün değildir.' dedi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Japonya'ya giden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Trump'ın Gazze ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Filistin halkının Gazze'den tehcir edilmesi anlamına gelen yeni teklifleri kabul etmek, masaya koymak, üzerinde konuşmak dahi mümkün değildir." dedi.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Gazze sözleri: Tehcir tekliflerini masaya koymak mümkün değildir TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Gazze sözleri: Tehcir tekliflerini masaya koymak mümkün değildir TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Gazze sözleri: Tehcir tekliflerini masaya koymak mümkün değildir
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