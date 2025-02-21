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ABD Başkanı Trump yine Zelenski'yi hedef aldı: Putin isterse tüm Ukrayna'yı ele geçirebilir

Giriş: 21.02.2025 22:16 Güncelleme: 21.02.2025 22:37
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ABD Başkanı Trump yine Zelenski’yi hedef aldı: Putin isterse tüm Ukrayna’yı ele geçirebilir

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna müzakerelerine Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin davet edilmemesine ilişkin, 'Dürüst olmak gerekirse Zelenskiy'nin müzakerelere katılmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum.' açıklamasını yaptı. Trump, Putin içinde 'Anlaşma yapmak zorunda değildi, istese tüm ülkeyi ele geçirebilirdi.' dedi.

ABD Başkanı Trump, Fox News Radyo'ya verdiği mülakatta, dış politika gündemini ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Trump, savaşı sona erdirmek üzere Suudi Arabistan'da başlayan müzakerelerin devam edeceğini ve bir noktada Rusya ile anlaşacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump yine Zelenski’yi hedef aldı: Putin isterse tüm Ukrayna’yı ele geçirebilir

"BOŞA HARCANMIŞ BİR GÖRÜŞME"
Riyad'daki müzakerelere Zelenski'nin neden davet edilmediğine ilişkin Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'in Kiev'e gittiğini ancak orada "boşa harcanmış bir görüşme" yaptığını ve bundan pişman olduğunu kaydetti.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Trump, "Dürüst olmak gerekirse Zelenski'nin müzakerelere katılmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Zelenski toplantıya davet edilmediğini söylediğinde, bu bir öncelik değildi çünkü şu ana kadar müzakerelerde çok kötü bir iş çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr)(Fotoğraf: ahaber.com.tr)

"SAVAŞIN BAŞLAMASINDA RUSYA'NIN SUÇU YOK"
Zelenski'nin 3 yıldır süren savaşı durdurmak için birçok şey yapabileceğini ancak hiçbir şey yapmadığını savunan Trump, savaşın başlamasının Rusya'nın suçu olmadığını düşündüğünü belirtti.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

"PUTİN İSTESE TÜM UKRAYNA'YI ELE GEÇİREBİLİR"
Trump, "Ne zaman 'Bu Rusya'nın suçu değil.' desem, yalan haberciler tarafından eleştiriliyorum ama size söylüyorum, Biden da Zelenski de birçok yanlış şey söyledi, sonra çok daha büyük ve güçlü biri tarafından saldırıya uğradılar. Putin anlaşma yapmak zorunda değildi, istese tüm ülkeyi ele geçirebilirdi." ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Trump yine Zelenski’yi hedef aldı: Putin isterse tüm Ukrayna’yı ele geçirebilir ABD Başkanı Trump yine Zelenski’yi hedef aldı: Putin isterse tüm Ukrayna’yı ele geçirebilir ABD Başkanı Trump yine Zelenski’yi hedef aldı: Putin isterse tüm Ukrayna’yı ele geçirebilir
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