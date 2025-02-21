Berlin’de hayat durdu! Toplu taşıma grevi şehri felç etti

Berlin’de toplu taşıma çalışanları, maaş artışı talebiyle greve gitti (AA)

Ver.di, BVG çalışanları için aylık 750 avro ek zam, yılda 13 maaş ödemesi, şoförler için 300 avro sürüş ödeneği ve vardiyalı çalışanlar için 200 avro ek ödeme talep ediyor. Grevin 22 Şubat Cumartesi günü saat 03.00'te sona ermesi planlanıyor.

Öte yandan, Almanya'nın Baden-Württemberg, Bremen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen ve Rhineland-Palatinate eyaletlerinde de yarın yaklaşık 53 bin toplu taşıma çalışanının iş bırakması bekleniyor. Sendika, ücret artışı ve daha fazla izin günü için mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.