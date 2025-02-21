Berlin’de hayat durdu! Toplu taşıma grevi şehri felç etti
Berlin’de toplu ulaşım durma noktasına geldi! Almanya’nın en büyük sendikalarından Ver.di’nin çağrısıyla Berlin toplu taşıma şirketi BVG çalışanları, daha iyi ücret ve çalışma koşulları talebiyle 48 saatlik greve gitti. Grev nedeniyle otobüs, metro ve tramvay seferleri durdu, milyonlarca yolcu mağdur oldu. Sabah saatlerinde kent genelinde büyük trafik sıkışıklıkları yaşandı. BVG yönetimi, grevin abartılı olduğunu savunurken, sendika taleplerinde ısrarcı. Anlaşmazlık sürerken grevin kapsamı genişleyebilir.
Almanya'nın başkenti Berlin'de toplu taşıma hizmetleri, çalışanların iş bırakma eylemi nedeniyle durma noktasına geldi. Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), Berlin toplu taşıma şirketi BVG'deki 16 bin çalışan için daha iyi maaş ve çalışma koşulları talep ederek 48 saatlik uyarı grevi başlattı.
Grev nedeniyle Berlin'de otobüs, metro ve tramvay seferleri iptal edildi. Sabah saatlerinde büyük trafik sıkışıklıkları yaşanırken, milyonlarca yolcu ulaşımda aksaklıklarla karşılaştı. Berlin polisi, trafiğin ciddi şekilde etkilendiğini raporladı.
BVG yönetimi, grevi "abartılı" olarak nitelendirerek, yalnızca taşeron firmalar tarafından işletilen birkaç otobüsün hizmet verdiğini açıkladı. Sendika ise BVG'nin sunduğu yüzde 17,6'lık maaş artışı teklifini yetersiz bulduğunu belirtti.
Ver.di, BVG çalışanları için aylık 750 avro ek zam, yılda 13 maaş ödemesi, şoförler için 300 avro sürüş ödeneği ve vardiyalı çalışanlar için 200 avro ek ödeme talep ediyor. Grevin 22 Şubat Cumartesi günü saat 03.00'te sona ermesi planlanıyor.
Öte yandan, Almanya'nın Baden-Württemberg, Bremen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen ve Rhineland-Palatinate eyaletlerinde de yarın yaklaşık 53 bin toplu taşıma çalışanının iş bırakması bekleniyor. Sendika, ücret artışı ve daha fazla izin günü için mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.