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Gazze’de 5. esir takası! 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.02.2025 08:19 Güncelleme: 08.02.2025 09:35
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Gazze’de 5. esir takası! 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli

İsrail ile Hamas arasında esir takasının beşinci turu bugün gerçekleştirilecek. Beşinci turda 3 İsrailli erkek esire karşılık, 183 Filistinli serbest bırakılacak. Hamas, serbest bırakacağı 3 İsraillinin isimlerini duyurdu.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 5'inci turunda serbest bırakacağı İsraillilerin isimlerini duyurdu.

GAZZE'DE 5. ESİR TAKASI!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yayımlanan açıklamada, anlaşma kapsamında bugün 3 İsrailli erkek esirin serbest bırakılacağı belirtildi.

Açıklamada, serbest bırakılacak esirlerin Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami olduğu kaydedildi. Esirlerden Ohad Ben Ami'nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor. Açıklamada esirlerin listesinin arabuluculara ulaştırıldığı bildirildi.

Gazze'deki 5. tur esir takasından görüntülerGazze'deki 5. tur esir takasından görüntüler

İSRAİL TARAFI LİSTENİN KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNU AÇIKLADI

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail tarafı arabuluculara teslim edilen listenin kabul edilebilir olduğunu açıkladı.

İsrail basınında, Hamas'ın esirlerin isimlerini, İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yükümlülüklerine aykırı hareket ettiği için teslim etmeyi geciktirdiği iddia edilmişti.

Gazze'deki 5. tur esir takasından görüntülerGazze'deki 5. tur esir takasından görüntüler

3 İSRAİLLİ ESİRE KARŞILIK 183 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILACAK

Gazze'deki 3 İsrailli erkeğin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinlinin serbest bırakılması bekleniyor.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, serbest bırakılacak Filistinlilerden 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılanlardan ve 111'i ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nde alıkonulanlardan oluşacak.

Gazze’de 5. esir takası! 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli ve 33 İsraillinin serbest bırakılması bekleniyor.

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