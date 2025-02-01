İsrail-Hamas rehine takasında 4. tur! Kassam Tugayları’nın sahneden dünyaya verdiği mesaj

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HAMAS REHİNE İSRAİL ESİR BIRAKIYOR

Merve Özcan: Hepimiz bu ateşkesin barışla sonuçlanmasını umuyoruz. Ancak ne olacağını gerçekten bilmiyoruz çünkü 19 Ocak'ta yürürlüğe giren bu ateşkesin ardından rehine takası süreci başladı. İsrail, özellikle son 3 Filistinli ve 5 Taylandlı rehinenin salıverilmesi sırasında bize şunu gösterdi ki, 110 Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını geciktirdi. Çünkü o sırada Filistin halkı oradaydı ve bir kutlama yapıyorlardı. Yani karşımızdaki aktör maalesef çok da rasyonel değil. Diğer yandan şunu eklememiz gerekiyor: bu süreçte biz aslında rehine takası, rehinelerin serbest bırakılması diyoruz ama şuna dikkat etmek gerekiyor. Hamas rehineleri serbest bırakırken maalesef İsrail Filistinli esirleri serbest bırakıyor.

Filistinli esir dememin temel nedeni, bu insanlar orada haksız yere tutuluyorlar. 30'a yakın çocuktan bahsediyoruz. Serbest bırakılmış ve bırakılacak olan çocuklar da büyük ihtimalle olacak. Mesela bunlardan biri 14 yaşında hapse girmiş ve 20 yaşında serbest bırakılmıştı. Yani bu insanlar rehine değil bu insanlar maalesef esir olarak tutuluyor. Burada da yani bunun altını çizmemiz gerekiyor.