İsrail-Hamas rehine takasında 4. tur! Kassam Tugayları’nın sahneden dünyaya verdiği mesaj
İsrail ile Hamas arasındaki esir takası devam ediyor. Hamas'ın serbest bıraktığı 3 İsrailli Ofer Calderon, Yarden Bibas Keith Siegel’e karşılık, İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli de özgürlüğüne kavuşacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Merve Özcan değerlendirdi.
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde rehine takası için sahne kuruldu. Filistin vatandaşları, değişim noktasında ellerinde bayraklarıyla toplandı. Serbest bırakılan İsrailli Ofer Calderon, Yarden Bibas Keith Siegel'e sahneye çıkarıldı ve kendilerine sertifika verildi. Bir Kızılhaç yetkilisi ile Kassam Tugayları mensubu esirlerin teslimine ilişkin belge imzaladı. Kassam Tugayları içinde yer alan askerlerin çoğu geçmişte yapılan İsrail saldırılarında ailesini kaybeden çocuklarından oluşuyor.
183 FİLİSTİNLİ ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞACAK
Bugün teslim edilecek toplamda 3 İsrailli rehineye karşılık ise İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli serbest kalacak. Hamas, serbest bırakılması planlanan 183 Filistinlinin isimlerini de yayımladı. Bunlardan 7'sinin Filistin dışına gönderileceği bildirildi.
ATEŞKES AŞAMA AŞAMA DEVAM EDECEK
Esir takasının ilk 3 turunda 400 Filistinli mahkum özgürlüğüne kavuşurken, Hamas'ın elindeki 10 İsrailli ve 5 Taylandlı rehine de serbest bırakıldı. Üç aşamadan oluşan ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve bin 900'ün üzerinde Filistinli mahkum serbest bırakılacak. Gelişmeleri A Haber spikeri Merve Özkan'ın sunduğu Ajans Hafta Sonu programına konuk olan ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Merve Özcan değerlendirdi.
HAMAS REHİNE İSRAİL ESİR BIRAKIYOR
Merve Özcan: Hepimiz bu ateşkesin barışla sonuçlanmasını umuyoruz. Ancak ne olacağını gerçekten bilmiyoruz çünkü 19 Ocak'ta yürürlüğe giren bu ateşkesin ardından rehine takası süreci başladı. İsrail, özellikle son 3 Filistinli ve 5 Taylandlı rehinenin salıverilmesi sırasında bize şunu gösterdi ki, 110 Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını geciktirdi. Çünkü o sırada Filistin halkı oradaydı ve bir kutlama yapıyorlardı. Yani karşımızdaki aktör maalesef çok da rasyonel değil. Diğer yandan şunu eklememiz gerekiyor: bu süreçte biz aslında rehine takası, rehinelerin serbest bırakılması diyoruz ama şuna dikkat etmek gerekiyor. Hamas rehineleri serbest bırakırken maalesef İsrail Filistinli esirleri serbest bırakıyor.
Filistinli esir dememin temel nedeni, bu insanlar orada haksız yere tutuluyorlar. 30'a yakın çocuktan bahsediyoruz. Serbest bırakılmış ve bırakılacak olan çocuklar da büyük ihtimalle olacak. Mesela bunlardan biri 14 yaşında hapse girmiş ve 20 yaşında serbest bırakılmıştı. Yani bu insanlar rehine değil bu insanlar maalesef esir olarak tutuluyor. Burada da yani bunun altını çizmemiz gerekiyor.
HAMAS'IN SAHNE KURMASI VE REHİNELERİN DURUMU
Hamas'ın gerçekleştirdiği sürece baktığımızda sahneler kuruluyor, coşkulu bir şekilde rehineler serbest bırakılıyor ve en önemlisi rehinelerin fiziksel ve ruhsal olarak iyi olduklarını gösteren işaretler görüyoruz. Ben uzman değilim ama sahne bize bunu gösteriyor. Diğer yandan da İsrail'in serbest bıraktığı Filistinlileri ele alalım. Maalesef hepsinin ruh sağlığı bozulmuş, fiziksel olarak büyük acılar çekmişler. Ve en önemlisi, belki de serbest bırakılan kişilerin kadın ve çocuklar, aynı zamanda yaşlılar olmasıdır. Yani burada, uluslararası hukuk açısından çok büyük sorunların karşımıza çıktığı bir rehine takası görüyoruz. Yani, dediğim gibi bir barış sürecine dönüşmesini umuyorum ama belirttiğim gibi İsrail'in bu aşamada bile olumsuz yaklaşımı akıllarda soru işareti oluşturuyor.
REHİNE TAKASINDA SONRA SALDIRILAR BAŞLAR MI?
Benim de en büyük endişem bu konuda çünkü evet biz üç aşamalı bir barış planından bir ateşkes planından bahsediyoruz ama ilk aşama henüz bitmedi. Ve şunu hatırlayalım; Ateşkesin imzalanması için çok fazla sorun yaşandı. Özellikle İsrail tarafından. Burada iki konuya odaklanmamız gerekiyor. Birincisi, bu ateşkes süreci sırasında Amerika'nın belirttiği gibi Türkiye'nin yaptığı sessiz diplomasi. Yani Türkiye olmasaydı muhtemelen bugün Hamas ve İsrail aynı masaya oturup bu imzayı atmayacaklardı. Bu gerçekten önemli bir gelişme. Ve aynı zamanda İsrail'in özellikle 2023 Ekim'inde başlattığı Gazze'deki katliama varan operasyonların 3 temel noktası vardı.
Bunlardan biri Hamas'ı ortadan kaldırmaktı. Hamas'ı ortadan kaldıramadıkları gibi aynı zamanda masaya oturdular. Bu çok önemli bir gelişme ve şu anda uluslararası alandaki etkilerini görüyoruz. Diğer konu Türkiye'nin yaptığı bu diplomatik atılımının yanı sıra Trump yönetiminin Netanyahu ve savaş kabinesine kurduğu baskı. Şimdi bu baskı ne kadar etkili oldu, ne kadar olmadı, onu değerlendirmemiz gerekiyor.
SAHNEDEN DÜNYAYA VERİLEN MESAJ!
Bu görüntünün arkasında İngilizce yazdıkları mesaj da önemli; "Nazi siyonizmi asla kazanmayacak" diyor. Yani arka taraftan da mesaj vermeye devam ediyorlar. Bu da çok önemli çünkü süreçte biz aynı zamanda bu mesajın gerçekliğini de görmüş olduk. İnsanlara karşı gerçekleştirilen bombardıman, aç bırakma ve susuz bırakma politikaları.
Bu gerçekten çok önemli. Bugün bölgeye 600'e yakın insani yardım TIR'u girdi ama bu sayının 1000 olması gerektiğinden bahsediliyor, özellikle uluslararası kuruluşlar. Bunun altını çizelim. Yani İsrail, görünüşe göre izin veriyor ama yetersiz oranda izin veriyor. Bu da atlanmaması gereken bir konu.
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