Time dergisi’nden dikkat çeken kapak! Elon Musk ABD başkanlık koltuğunda

Kapağı görmediğini söyleyen ve "Time dergisi hala yayında mı, bunu bilmiyordum" şeklinde espri yapan Trump, "Elon çok iyi işler çıkarıyor, ondan memnunum." değerlendirmesini yaptı.

Seçim döneminde Trump'a yakınlığıyla dikkati çeken Elon Musk, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından itibaren Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi olarak federal kurumların verimliliğini denetleme görevini yürütüyor.