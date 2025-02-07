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Time dergisi'nden dikkat çeken kapak! Elon Musk ABD başkanlık koltuğunda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 07.02.2025 23:40
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Time dergisi’nden dikkat çeken kapak! Elon Musk ABD başkanlık koltuğunda

Time dergisinden dikkat çeken bir kapak tasarımı geldi. Time dergisi, yeni yönetimdeki etkisi gündem olan Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk'ı 'başkanlık koltuğuna oturmuş' şekilde kapağına taşıdı. Kapağı görmediğini söyleyen ve 'Time dergisi hala yayında mı, bunu bilmiyordum' şeklinde espri yapan Trump, 'Elon çok iyi işler çıkarıyor, ondan memnunum.' değerlendirmesini yaptı.

Amerikan Time dergisi, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu günden itibaren Washington'da gündem yaratan Musk'ı son sayısında kapağına taşıdı.

Time dergisi’nden dikkat çeken kapak! Elon Musk ABD başkanlık koltuğunda

Dergi, kapağında, Beyaz Saray'da artan etkisine atıfla Musk'ı "Oval Ofis'teki başkanlık koltuğuna oturmuş şekilde" betimledi.

Time dergisi’nden dikkat çeken kapak! Elon Musk ABD başkanlık koltuğunda

Sosyal medyada yoğun etkileşim alan paylaşım, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'a da soruldu.

Time dergisi’nden dikkat çeken kapak! Elon Musk ABD başkanlık koltuğunda

Kapağı görmediğini söyleyen ve "Time dergisi hala yayında mı, bunu bilmiyordum" şeklinde espri yapan Trump, "Elon çok iyi işler çıkarıyor, ondan memnunum." değerlendirmesini yaptı.

Seçim döneminde Trump'a yakınlığıyla dikkati çeken Elon Musk, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından itibaren Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi olarak federal kurumların verimliliğini denetleme görevini yürütüyor.

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Time dergisi’nden dikkat çeken kapak! Elon Musk ABD başkanlık koltuğunda Time dergisi’nden dikkat çeken kapak! Elon Musk ABD başkanlık koltuğunda Time dergisi’nden dikkat çeken kapak! Elon Musk ABD başkanlık koltuğunda

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