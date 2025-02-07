Time dergisi'nden dikkat çeken kapak! Elon Musk ABD başkanlık koltuğunda
Time dergisinden dikkat çeken bir kapak tasarımı geldi. Time dergisi, yeni yönetimdeki etkisi gündem olan Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk'ı 'başkanlık koltuğuna oturmuş' şekilde kapağına taşıdı. Kapağı görmediğini söyleyen ve 'Time dergisi hala yayında mı, bunu bilmiyordum' şeklinde espri yapan Trump, 'Elon çok iyi işler çıkarıyor, ondan memnunum.' değerlendirmesini yaptı.
Amerikan Time dergisi, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu günden itibaren Washington'da gündem yaratan Musk'ı son sayısında kapağına taşıdı.
Dergi, kapağında, Beyaz Saray'da artan etkisine atıfla Musk'ı "Oval Ofis'teki başkanlık koltuğuna oturmuş şekilde" betimledi.
Sosyal medyada yoğun etkileşim alan paylaşım, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'a da soruldu.
Kapağı görmediğini söyleyen ve "Time dergisi hala yayında mı, bunu bilmiyordum" şeklinde espri yapan Trump, "Elon çok iyi işler çıkarıyor, ondan memnunum." değerlendirmesini yaptı.
Seçim döneminde Trump'a yakınlığıyla dikkati çeken Elon Musk, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından itibaren Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi olarak federal kurumların verimliliğini denetleme görevini yürütüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İş Bankası, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar?
- Ferdi Tayfur'un mirası sürprizlerle dolu: Kime kaç para bıraktı? İstanbul, Marmaris, Bolu, Yalova...
- 889.900 TL'ye sıfır araba hayali gerçek olsun! İşte en uygun 10 model
- Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı işçi, sözleşmeli personel ve memur alımı ilanları: İşte kadrolar
- 7 Şubat Cuma hutbesi konusu: Dil, İnsanın ya Cenneti ya da Cehennemidir
- Zekasıyla parlayan burçlar: Stratejik düşünme yetenekleriyle fark yaratıyor
- Ayşegül Tecimer kimdir? Asil Nadir’in eski eşi Ayşegül Tecimer'in hayatı ve kariyeri
- Asil Nadir kimdir, neden öldü? Hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?
- Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller
- YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı ÖSYM | 2025 YÖKDİL/1 sınavı ne zaman, hangi tarihte?
- Cebinizden para çıkmasın! Doğalgaz faturasında yüzde 50 tasarruf
- Mısır Çarşısı yangın son durum ne, söndürüldü mü? Yangın neden çıktı, yaralı var mı?