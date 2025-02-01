CANLI | Gazze'de 4. esir takası! 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli özgürlüğüne kavuştu
İsrail ile Hamas arasında esir takasının dördüncü turu bugün yapıldı. Hamas, Gazze Limanı ve Han Yunus'ta İsrailli rehineleri Kızılhaç'a teslim etti. İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli de özgürlüğüne kavuştu.
İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra anlaşmanın ilk şartlarından biri olan rehine takasının dördüncüsü bugün yapıldı.
REFAH SINIR KAPISI AÇILDI
Gazze'deki hasta ve yaralı Filistinli hastaların tedavi için Mısır'a gitmelerine olanak sağlamak amacıyla Refah Sınır Kapısı yaklaşık dokuz ay sonra ilk kez açıldı.
Gazze Sağlık Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, 50 hastadan oluşan bir grubun Mısır'a ulaşmak için Refah'ı geçmeye hazırlandığını söyledi.
183 FİLİSTİNLİ ÖZGÜR!
Hamas ile İsrail arasındaki dördüncü tur esir takasında 183 Filistinli esir serbest kaldı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrılan Kızılhaç konvoyu Batı Şeria'nın Ramallah kentine ulaşırken, serbest kalan esirler Filistinliler tarafından coşkuyla karşılandı.
Filistinliler, esir takasının dördüncü turunda serbest bırakılan esirleri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplandı.
Kızılhaç konvoyu, Beytunya beldesinden geçerek Filistinlilerin alkış ve kutlamaları eşliğinde Ramallah'a geldi.
Hamas'ın Gazze'deki biri ABD-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli sivil erkek esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de 183 Filistinli esiri serbest bıraktı.
Söz konusu 183 Filistinli esirin 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler ile 111'i de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.
REHİNELER İSRAİL'E GEÇTİ
Gazze'de Hamas'ın teslim ettiği rehineler İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve Şin Bet güçlerine teslim edildi. Hatuf Shev, şu anda seçkin bir IDF birliği ve Şin Bet güçleri eşliğinde İsrail'e doğru yola çıkıyor ve burada ilk tıbbi muayeneden geçecek.
HAMAS'TAN AÇIKLAMA
Hamas'tan yapılan açıklamada İsrailli rehineler teslim edilirken Gazze ve Han Yunus'ta toplanan kalabalığın "toprakları ve kutsal mekanları kurtarmanın bir yolu olarak direniş yaklaşımına dair gerçek bir referandum" olduğu belirtildi.
3. REHİNE DE SERBET!
İSRAİLLİ REHİNELERE ŞART
Üst düzey bir Hamas yetkilisi, serbest bırakılan rehinelerin imzaladığı belgelerde "İsrail Savunma Kuvvetleri'nde hizmete geri dönmeme" taahhüdünün yer aldığını belirtti.
İMZA HAN YUNUS'TA ATILDI
Uluslararası Kızılhaç, Filistin direnişi ile İsrail arasındaki esir değişim anlaşmasının dördüncü aşaması kapsamında, Han Yunus'taki İsrailli esirler Kalderon ve Bibas'ın teslimi için imza attı.
4. TAKAS YAPILIYOR
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının dördüncü turunda, Gazze'deki İsrailli sivil erkek esirlerden Ofer Calderon ve Yarden Bibas, Han Yunus'ta Uluslararası Kızılhaç ekibine teslim edildi.
Esir takasının dördüncü turunda, Gazze Şeridi'nden serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Kızılhaç'a teslimi başladı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Uluslararası Kızılhaç ekipleri, iki esirin teslimine ilişkin belgeleri imzaladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç yetkilileri tarafından teslim alınan İsrailli sivil esirler Bibas ve Calderon'u taşıyan araçların ülkeye doğru yola çıktıklarını doğruladı.
Hamas'tan dün yapılan açıklamaya göre, ABD-İsrail çifte vatandaşı Keith Siegel'in de serbest bırakılması bekleniyor.
İLK 3 TURDA 400 FİLİSTİNLİ ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞTU
HAMAS 183 FİLİSTİNLİNİN İSİMLERİNİ YAYINLADI
Hamas, serbest bırakılması planlanan 183 Filistinlinin isimlerini yayımladı. Bunlardan 7'sinin Filistin dışına gönderileceği bildirildi.
Hamas'ın serbest bırakacağı 3 rehinenin bilgisi de İsrail tarafına iletildi. Rehinelerden birinin ABD vatandaşlığı da bulunuyor.
İSRAİL SALIVERECEĞİ MAHKUM SAYISINI 2 KATINA ÇIKARDI
İlk bilgilere göre 3 sivil rehineye karşılık 90 Filistinli mahkum bırakılacaktı. Ancak İsrail salıvereceği mahkum sayısını 2 katına çıkardı. Aslında anlaşma kapsamında her bir sivil İsrailli rehine için 30 Filistinli mahkum, her bir İsrail askeri için de 50 Filistinlinin serbest bırakılması öngörülüyordu.
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