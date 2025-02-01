CANLI | Gazze'de 4. esir takası! 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli özgürlüğüne kavuştu

08:35 01 Şubat 2025

İlk bilgilere göre 3 sivil rehineye karşılık 90 Filistinli mahkum bırakılacaktı. Ancak İsrail salıvereceği mahkum sayısını 2 katına çıkardı. Aslında anlaşma kapsamında her bir sivil İsrailli rehine için 30 Filistinli mahkum, her bir İsrail askeri için de 50 Filistinlinin serbest bırakılması öngörülüyordu.