Esir takasında terör devletine şok! İsrail amblemleriyle dünyaya rezil oldu: Hamas böyle dalga geçti

ESİR TAKASININ ÜÇÜNCÜ TURUNDA GAZZE'DEKİ 3 İSRAİLLİ VE 5 TAYLAND VATANDAŞI ESİR KIZILHAÇA TESLİM EDİLMİŞTİ

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda, Gazze'deki 3 İsrailli esir ile 5 Tayland vatandaşı esir, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilmişti.

Özellikle Hamas'ın Gazze'de öldürülen lideri Yahya Sinvar'ın Han Yunus'taki evinin bulunduğu bölgedeki yoğun kalabalık dikkati çekmişti.

Esirlerin serbest bırakılması sırasında büyük bir coşku yaşanmış, esirler teslim edilmeleri sırasında kalabalıkta yürümekte zorlanmıştı.

ESİRLER İSRAİL'E TESLİM EDİLDİ

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan bir diğer açıklamada, Han Yunus'ta serbest bırakılan 2 İsrailli ve 5 Taylandlı esirin İsrail'e teslim edildiği bildirildi.

Taylandlı esirlerin isimlerinin, Thenna Pongsak, Sathian Suwannakham, Sriaoun Watchara, Seathao Bannawat ve Rumnao Surasak olduğu aktarıldı.

Cibaliya'da serbest bırakılan Berger, daha önce İsrail'e teslim edilmişti.