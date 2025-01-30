30 Ocak 2025, Perşembe
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Esir takasında yeni aşama! 110 Filistinli bugün serbest bırakılacak

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.01.2025 00:58 Güncelleme: 30.01.2025 00:58
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Esir takasında yeni aşama! 110 Filistinli bugün serbest bırakılacak

İsrail'in işgal saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkesle beraber esir takası da yapıldı. Aşama aşama ilerleyen takasa ilişkin gözler bugüne çevrildi. Hamas, esir değişimi anlaşması kapsamında İsrail tarafından yarın serbest bırakılması planlanan 110 Filistinli esirin isimlerini içeren bir liste yayımladı.

Hamas, esir değişimi anlaşması kapsamında İsrail tarafından yarın serbest bırakılması planlanan 110 Filistinli esirin isimlerini içeren bir liste yayımladı.

30'U ÇOCUK 110 FİLİSTİNLİ SERBEST KALACAK

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinden 110 Filistinlinin yarın serbest bırakılacağı duyuruldu. Açıklamaya göre, yarın serbest bırakılacak Filistinlilerden 30'u çocuk, 32'si müebbet, 48'i ise ağır hapis cezalarına çarptırılmış tutuklulardan oluşuyor.

Filistinli tutuklulardan müebbet hapis cezasına çarptırılan 17 kişi ile ağır hapis cezası almış 3 kişinin Filistin dışına gönderileceği aktarıldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da daha önce ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında yarın serbest bırakacağı 3 İsrailli esirin adını açıklamıştı. Açıklamada, "Kassam Tugayları, Aksa Tufanı esir takası anlaşması kapsamında perşembe günü Arbel Yehud, Agam Berger ve Gadi Moses isimli Siyonist (İsrailli) esirleri serbest bırakma kararı aldı." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının arabulucuları Katar ve Mısır'dan yarın serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesinin teslim alındığı belirtilmişti.

KRİZE NEDEN OLAN ESİR

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasındaki takasın ikinci turunda Arbel Yehud isimli esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu. Arabulucuların (ABD, Katar ve Mısır) çabalarıyla taraflar yarın ek bir esir takası turu yapılması konusunda mutabakata varmıştı.

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Esir takasında yeni aşama! 110 Filistinli bugün serbest bırakılacak Esir takasında yeni aşama! 110 Filistinli bugün serbest bırakılacak Esir takasında yeni aşama! 110 Filistinli bugün serbest bırakılacak
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