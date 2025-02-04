Gazze’de ateşkesin ardından İsrail Filistinlilerin evlerini dronlarla bombaladı

Tulkerim'de İsrail saldırıları nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi / AA

10'U ÇOCUK 9 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ!

İsrail ordusu, 9. gününde Tulkerim kenti ve mülteci kampına da geniş çaplı saldırılarını sürdürüyor. Tulkerim'de İsrail saldırıları nedeniyle biri gazeteci ve biri çocuk olmak üzere 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı, yüzlerce aile ise yerinden edildi.

Bölgede altyapıyı tahrip eden İsrail ordusu çok sayıda Filistinlinin evini askeri kışlaya çevirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında sene başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 10'u çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 70 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.