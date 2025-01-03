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ABD'de uçak kazası! Küçük uçak binaya çarptı: Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.01.2025 07:43
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ABD’de uçak kazası! Küçük uçak binaya çarptı: Ölü ve yaralılar var

Son günlerde yaşanan uçak kazası haberlerine bir yenisi ABD'de daha eklendi. Güney Kaliforniya'da ticari binaya çarpan küçük uçak düştü. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Son dönemlerde peş peşe meydana gelen uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi. ABD'nin Kaliforniya bölgesinde ticari binaya çarpan uçak düşerken, 2 kişi öldü 18 kişi de yaralandı.

NASIL MEYDANA GELDİĞİ AÇIKLANMADI
BBC'de yer alan habere göre Fullerton Polis Teşkilatı, olayı Perşembe öğleden sonra sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Polis, 10 kişinin hastaneye kaldırıldığını, sekiz kişinin ise olay yerinde tedavi edilerek taburcu edildiğini belirtti.

Federal Havacılık Dairesi'ne (FAA) göre, tek motorlu Van's RV-10 tipi uçak, yerel saatle 14.15'te (20.15 GMT) düştü. Yetkililer, kazanın nasıl meydana geldiğine dair henüz bir açıklama yapmadı. Hayatını kaybedenlerin binada çalışanlar mı yoksa uçakta mı bulunduğu belirsizliğini koruyor.

Güney Kaliforniya'da ticari binaya çarpan küçük uçak düştüGüney Kaliforniya'da ticari binaya çarpan küçük uçak düştü

İNSANLAR TAHLİYE EDİLDİ
Polis, kazanın yaşandığı bölgede binaları tahliye ettiklerini ve halktan olay yerine yaklaşmamalarını istedi. Olay yerine yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Orange County bölgesinin temsilcisi Kongre Üyesi Lou Correa, çarpılan binanın bir mobilya fabrikası olduğunu açıkladı. Correa, X üzerinden yaptığı paylaşımda, yaralananlardan en az 12'sinin fabrika çalışanı olduğunu belirtti. Havadan çekilen görüntüler, uçağın parçalarının binanın içinde bulunduğunu gösteriyor. Kazanın ardından çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü bildirildi.

PATLAMA SESİNİ DUYAN DIŞARIYA KOŞTU
Yerel basında yer alan haberlere göre, olayın yakınındaki bir binadan kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri, büyük bir patlamayı gözler önüne seriyor. Tanık Mark Anderson, KRCA-TV'ye verdiği demeçte, "İnsanlar bu olay karşısında çok şaşkın. Büyük bir patlama sesi geldi ve biri dışarı çıkarak binanın yanmaya başladığını söyledi" dedi.

Kaza, Disneyland'e yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Fullerton Belediye Havalimanı'na yakın bir bölgede meydana geldi. KRCA-TV'ye göre, uçak kalkıştan kısa bir süre sonra havaalanına geri dönmeye çalışıyordu.

AYNI YERDE 2. KAZA
CBS'in haberine göre, bu, son iki ay içerisinde bölgede meydana gelen ikinci uçak kazası. 25 Kasım'da başka bir uçak, bu kazanın yaşandığı yerin bir blok uzağındaki bir ağaca çarpmış, ancak büyük bir yaralanma bildirilmemişti.

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