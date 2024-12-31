Haberler Tıkla Haberleri 2024 yılında 9 uçak kazası! Nedenleri araştırıldı | Dünyanın kalp ritmi mi bozuldu?

2024 yılında 9 uçak kazası! Nedenleri araştırıldı | Dünyanın kalp ritmi mi bozuldu?

Son günlerde Kazakistan, Güney Kore, Kanada ve Norveç'te arka arkaya gelen uçak kazası haberleri pek çok soruyu akıllara getirdi. Art arda yaşanan uçak kazalarının nedenleri araştırıldı. Artan uçuş trafiği, değişen iklim koşulları, periyodik bakım sıkıntıları, ülkeler arası gerginlikler nedeniyle hava sahalarındaki güvenlik sorunları başlıca sebepler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 07:50 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 07:54
ABONE OL
2024 yılında 9 uçak kazası! Nedenleri araştırıldı | Dünyanın kalp ritmi mi bozuldu?

Dünya genelinde art arda yaşanan bu kazaların ortak bir nedeni var mıydı? Uçuş güvenli��i konusunun yeniden gözden geçirilmesi gerekli mi? Uçakların teknik bakım prosedürlerinde sıkıntı mı var?

DÜNYADA 1 GÜNDE 3 UÇAK KAZASI

Uzmanlar uçak kazalarındaki artışın nedenini tek bir cevapla açıklayamıyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinde ülkeler arasında yaşanan savaş ve gerginliklerin hava sahalarını güvensiz hale getirdiğini söyleyen de var.

Dünyada düşen uçak kazaları araştırıldı (A HABER ARŞİV)Dünyada düşen uçak kazaları araştırıldı (A HABER ARŞİV)

Dünyanın doğal elektromanyetik titreşimi olan Schumann rezonansının bozulmasından kaynaklandığı şeklinde komplo teorisine yakın izahta bulunanlar da var. Uçak kazalarındaki artışın muhtemel sebepleri araştırıldı.

Hava koşulları ve iklim değişikliği: Uzmanlara göre küresel iklim değişikliklerinin türbülans bölgelerinin yeniden belirlenmesi ihtiyacı nedeniyle kazaların artmasında sınırlı da olsa bir etkisi var.

Teknik arızalar: Eskiyen uçak filoları ve bakımlardaki eksiklikler, teknik sorunların artmasına yol açabiliyor.

Dünyada düşen uçak kazaları araştırıldı (A HABER ARŞİV)Dünyada düşen uçak kazaları araştırıldı (A HABER ARŞİV)

Pilotaj hataları: Dünya uçuş trafiğindeki artış, pilotları yoğun baskı altında bırakıyor. Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü kazada uçağın 48 saatte 13 sefer yaptığı belirlendi.

Hava sahası gerilimleri: Özellikle jeopolitik gerginlikler, hava sahalarının güvenliğini etkileyebiliyor. Kazakistan'daki olayda olduğu gibi, bazı uçuş rotaları çatışma bölgelerine yakın hale gelebiliyor. Nitekim Azerbaycan Havayolları'na ait uçağın Rus savunma sistemleri tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

Dünyada düşen uçak kazaları araştırıldı (A HABER ARŞİV)Dünyada düşen uçak kazaları araştırıldı (A HABER ARŞİV)

DÜNYANIN KALP RİTMİ Mİ BOZULDU?

Dünyanın kalp ritmi bozuldu: Bu komplo teorisini ortaya çıkaran neden de bazı uzmanların kaza artışlarıyla ilgili açıklaması. Bazı uzmanlar, Schumann rezonansı dalgalanmalarının geçmişteki bazı uçak kazalarıyla ilişkili olabileceğini öne sürüyor.

Navigasyon ve iletişim sistemlerinde meydana gelen kısa süreli aksaklıkların, pilotların karar mekanizmalarını etkileyebileceği belirtiliyor. Ancak bu konuda somut bilimsel kanıtların sınırlı olduğu ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.

Dünyada düşen uçak kazaları araştırıldı (A HABER ARŞİV)Dünyada düşen uçak kazaları araştırıldı (A HABER ARŞİV)

HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Daha Sıkı Teknik Kontroller: Uçakların düzenli bakımları ve denetimleri daha sık yapılmalı.

Hava Sahası Güvenliği: Otoriteler, uluslararası hava sahası yönetiminde daha etkin koordinasyon sağlamalı.

Dünyada düşen uçak kazaları araştırıldı (A HABER ARŞİV)Dünyada düşen uçak kazaları araştırıldı (A HABER ARŞİV)
Pilot Eğitimi ve Dinlenme Süreleri: Pilotlar için eğitim ve dinlenme süreçleri yeniden düzenlenmeli.

Yeni Teknolojiler: Acil durum sinyalleri ve kuş çarpmalarına karşı koruma sistemleri geliştirilerek uygulanmalı.

Dünyada düşen uçak kazaları araştırıldı (A HABER ARŞİV)Dünyada düşen uçak kazaları araştırıldı (A HABER ARŞİV)

Güney Kore uçak kazasında akılalmaz hata!Güney Kore uçak kazasında akılalmaz hata! GÜNEY KORE UÇAK KAZASINDA AKIL ALMAZ HATA!
Uçak kazasında korkunç ihmal!Uçak kazasında korkunç ihmal! UÇAK KAZASINDA KORKUNÇ İHMAL!
Bir uçak kazası da Norveç’te!Bir uçak kazası da Norveç’te! BİR UÇAK KAZASI DA NORVEÇ'TE!
Halifax’a inen uçağın sol tarafı alev aldı!Halifax’a inen uçağın sol tarafı alev aldı! HALİFAX'A İNEN UÇAĞIN SOL TARAFI ALEV ALDI!
Hollanda uçağı pistten çıkıp çimenliğe kaydıHollanda uçağı pistten çıkıp çimenliğe kaydı HOLLANDA UÇAĞI PİSTTEN ÇIKIP ÇİMENLİĞE KAYDI
Kazakistan’da düşen uçakla ilgili flaş iddia!Kazakistan’da düşen uçakla ilgili flaş iddia! KAZAKİSTAN'DA DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ FLAŞ İDDİA!

SON DAKİKA