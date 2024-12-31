2024 yılında 9 uçak kazası! Nedenleri araştırıldı | Dünyanın kalp ritmi mi bozuldu?

Dünyada düşen uçak kazaları araştırıldı (A HABER ARŞİV)

DÜNYANIN KALP RİTMİ Mİ BOZULDU?



Dünyanın kalp ritmi bozuldu: Bu komplo teorisini ortaya çıkaran neden de bazı uzmanların kaza artışlarıyla ilgili açıklaması. Bazı uzmanlar, Schumann rezonansı dalgalanmalarının geçmişteki bazı uçak kazalarıyla ilişkili olabileceğini öne sürüyor.

Navigasyon ve iletişim sistemlerinde meydana gelen kısa süreli aksaklıkların, pilotların karar mekanizmalarını etkileyebileceği belirtiliyor. Ancak bu konuda somut bilimsel kanıtların sınırlı olduğu ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.