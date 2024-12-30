Bir uçak kazası da Norveç’te! Pistten çıktı dehşet yaşandı

Norveç'e acil iniş yapan Hollanda Kraliyet Havayolları'na (KLM) ait yolcu uçağı pistten çıktı.

Norveç-Hollanda seferini yapan Hollanda Kraliyet Havayolları'na (KLM) ait yolcu uçağı, acil iniş için Norveç'in başkenti Oslo'nun yaklaşık 150 kilometre güneyindeki Torp Sandefjord Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak, iniş sırasında pistten çıkarak çimlerin üzerinde durabildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Norveç polisi, uçakta 176 yolcu ve 6 mürettebat bulunduğunu ve hepsinin güvenli bir şekilde uçaktan tahliye edildiğini açıkladı. KLM ise, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

PEŞ PEŞE UÇAK KAZALARI

Öte yandan Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvara çarpan yolcu uçağında bulunan 181 kişiden 179'u hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralı olarak kurtulmuştu.

Güney Kore'de uçak kazası! İniş esnasında pistte çıktı | Foto: AA

GÜNEY KORE'DE UÇAK KAZASI! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Jeju Air hava yolu şirketine ait uçak, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Muan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı.

İniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçak, havalimanını çevreleyen duvara çarparak infilak etti. Kazada ilk belirlemelere göre 174 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını aktardı.

AZERBAYCAN UÇAĞI DÜŞTÜ! 38 ÖLÜ

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

AZAL, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını duyurmuştu. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.