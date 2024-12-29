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Bir uçak kazası daha! Hollanda yolcu uçağı pistten çıkıp çimenlik alana kaydı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2024 11:12
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Bir uçak kazası daha! Hollanda yolcu uçağı pistten çıkıp çimenlik alana kaydı

Kazakistan ve Güney Kore'deki uçak kazalarının ardından bir uçak kazası haberi de Hollanda'da geldi. Norveç'ten Hollanda'ya gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, acil iniş yaptığı sırada pistten çıkarak çimenlik alana kaydı.

Hollanda Kraliyet Havayolu KLM'den yapılan açıklamaya göre, uçak, Oslo Havalimanı'ndan Amsterdam'a gitmek üzere havalandığı sırada yüksek bir ses duyulması üzerine Sandefjord Havalimanı'na yönlendirildi.

Acil iniş sırasında Boeing 737-800 tipi uçak, pistten çıkarak çimenlik alana kaydı. Uçakta bulunan 176 yolcu ve 6 mürettebatın herhangi bir zarar görmediği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Norveç basınında yer alan haberlere göre uçak, hidrolik sistemindeki arıza nedeniyle acil iniş yaptı.

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