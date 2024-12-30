Güney Kore'deki uçak kazasında korkunç ihmal! Dolmuşa çevirmişler...
Güney Kore’de seyahat sektörü yetkilileri, 179 kişinin yaşamını yitirdiği trajik kazayla ilgili bir açıklama yaptı. Yetkililer, kazaya karışan Jeju Air’e ait uçağın, turistik uçuşlar için çeşitli seyahat acenteleri aracılığıyla daha ekonomik fiyatlarla kullanıldığını belirtti. Boeing B 737-800 model uçağın, kaza öncesindeki 48 saat içinde toplam 13 uçuş gerçekleştirdiğini ifade eden yetkililer, bu uçuşların bir kısmının Çin, Tayland, Malezya, Japonya ve Tayvan gibi destinasyonlara yapıldığını da paylaştı.
Güney Kore'de dün inişi sırasında yaptığı kazada 179 kişinin öldüğü uçağın, son 48 saatte 13 sefer yaptığı ortaya çıktı. Yonhap'ın haberine göre, seyahat sektöründen yetkililer, 179 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama yaptı.
DAHA UYGUN FİYATA TUR YAPIYORDU
Yetkililer, Jeju Air hava yolu şirketine ait kaza yapan uçağın, çeşitli seyahat acenteleri aracılığıyla "daha uygun fiyata" tur uçuşları yaptığını belirtti.
FARKLI ÜLKELERE UÇTU
Söz konusu turlar kapsamında Boeing B 737-800 tipi uçağın, kazadan önceki 48 saatte 13 sefer yaptığını bildiren yetkililer, bu uçuşların bazılarının Çin, Tayland, Malezya, Japonya ve Tayvan'a olduğunu kaydetti.
UÇAKLAR HİÇ DURMUYOR
Jeju Air'in, ülkedeki diğer hava yolu firmalarına göre aylık ortalama en çok uçak kullanan firmalardan biri olduğu belirtiliyor. Buna göre, firmaya ait her uçağın temmuz-eylül döneminde 418 saat uçuş kaydı bulunuyor.
YİNE AYNI FİRMA! YİNE AYNI SORUN
Jeju Air yetkilileri, yerel saatle 06.37'de Gimpo Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan, Muan'daki kazadakiyle aynı model başka bir uçağının da kısa süre sonra iniş takımında sorun tespit edilmesi nedeniyle havalimanına döndüğünü açıkladı.
Uçaktaki 161 yolcunun bu sorun hakkında bilgilendirildiğini aktaran yetkililer, 08.30'da Boeing B 737-800 tipi başka bir uçakla seferin yapıldığını aktardı. Dönen uçaktaki 21 yolcu ise güvenlik endişeleri nedeniyle diğer uçağa binmemeyi tercih etti.
Jeju Air yetkilisi Song Kyung-hoon, havalimanına geri dönen uçaktaki iniş takımının, kontrollerin ardından işlevsel olduğunun tespit edildiğini ifade etti.
GÜNEY KORE'DEKİ UÇAK KAZASI
Güney Kore'nin Muan şehrinde Jeju Air hava yolu şirketine ait yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 179 kişi hayatını kaybetmişti.
Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.