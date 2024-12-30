Güney Kore’deki uçak kazasında korkunç ihmal! Dolmuşa çevirmişler...

Kaza yapan uçak, turistik ve kısa mesafeli uçuşlar için tercih edilen bir modeldi. (İHA)

UÇAKLAR HİÇ DURMUYOR

Jeju Air'in, ülkedeki diğer hava yolu firmalarına göre aylık ortalama en çok uçak kullanan firmalardan biri olduğu belirtiliyor. Buna göre, firmaya ait her uçağın temmuz-eylül döneminde 418 saat uçuş kaydı bulunuyor.