Güney Kore uçak kazasına neden olan akıl almaz hata! Uzmanlardan 179 kişi kurtarılabilirdi sitemi!

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Önde gelen hava güvenliği uzmanı David Learmount, Sky News'e yaptığı açıklamada, pistin sonuna beton duvar konulmasının 'suç teşkil edecek bir şey' olduğunu ve duvara çarpmanın felaketin 'belirleyici anı' olduğunu söyledi.

"EN AZINDAN HAYATTA KALMIŞ OLURLARDI"

Learmount, duvar olmasaydı uçağın bir çite çarpacağını, bir yolun üzerinden kayacağını ve büyük ihtimalle yakındaki bir tarlada duracağını öne sürdü ve şöyle devam etti:

"Sanırım herkes hayatta olurdu... Pilotlar güvenlik çitinden geçerken veya buna benzer bir şey yaparken de uçak bir miktar hasar görmüş olabilir ama en azından hayatta kalmış olurlardı."