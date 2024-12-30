Güney Kore uçak kazasına neden olan akıl almaz hata! Uzmanlardan 179 kişi kurtarılabilirdi sitemi!
Güney Kore'nin Seul şehrinde kuş sürüsüne çarparak acil iniş yapan ve ardından beton duvara çapan yolcu uçağında neyin kazaya neden olduğu uzmanlar tarafından tartışılmaya devam ediyor. İngiliz Daily Mail'e konuşan hava güvenliği uzmanı David Learmount, pistin sonuna duvar konulmasının suç teşkil edecek bir şey olduğunu savundu, hayatını kaybeden 179 kişinin hayatta kalabileceğini belirtti. Koreli uzmanlar ise duvarın ne duvarı olduğunu açıkladı.
Jeju Hava Yolları'na ait uçak, Seul'ün 290 kilometre güneyindeki Muan kasabasında pistten çıktı, beton bariyere çarptı ve iniş takımlarının açılmaması sonucu Pazar günü alev aldı.
Güney Kore'nin en büyük havacılık felaketlerinden birinde Boeing 737-800 tipi uçakta bulunan 181 kişiden yalnızca iki kişi hayatta kalabildi.
Tayland'ın başkenti Bangkok'tan gelen ve 175 yolcu ile altı mürettebatı bulunan uçağın, görünürde iniş takımı olmadan pistte kaydığı, ardından alev ve enkaz patlamasıyla navigasyon ekipmanına ve bir duvara çarptığı görüldü.
"SUÇ TEŞKİL EDECEK BİR HATA"
Uzmanlar, Güney Kore'de meydana gelen uçak kazasında 179 kişinin ölümüne yol açan pistin sonuna beton duvar inşa edilmesinin 'neredeyse suç teşkil eden' bir hata olduğunu söyledi.
Uçağın beton duvara çarpma anı, pistte daire çizip kanatçıkları yukarıdayken iniş yapmaya çalışmadan önce bir kuşa çarptığını gösteriyor. Uzmanlar bunun uçağın hidrolik arızası yaşadığını ve iniş takımının açılmasını da engellemiş olabileceğini düşünüyor.
Önde gelen hava güvenliği uzmanı David Learmount, Sky News'e yaptığı açıklamada, pistin sonuna beton duvar konulmasının 'suç teşkil edecek bir şey' olduğunu ve duvara çarpmanın felaketin 'belirleyici anı' olduğunu söyledi.
"EN AZINDAN HAYATTA KALMIŞ OLURLARDI"
Learmount, duvar olmasaydı uçağın bir çite çarpacağını, bir yolun üzerinden kayacağını ve büyük ihtimalle yakındaki bir tarlada duracağını öne sürdü ve şöyle devam etti:
"Sanırım herkes hayatta olurdu... Pilotlar güvenlik çitinden geçerken veya buna benzer bir şey yaparken de uçak bir miktar hasar görmüş olabilir ama en azından hayatta kalmış olurlardı."
Havayolu pilotları da uçağın bir kuş tarafından vurulmasının ardından en az bir motorunda güç kaybı yaşandığını ve hidrolik arızası meydana geldiğini doğruladı.
Silla Üniversitesi Havacılık Bilimleri Profesörü ve eski pilot Kim Kwang-il AFP'ye yaptığı açıklamada kuş sürüsü çarpmasının, uçak motorlarında yangına yol açabilir ve iniş takımlarını çalışamaz hale getirebilir. Ancak ona göre asıl sorun bu değildi. Eski pilot "Belly landing" (gövde üstü iniş) bu tür durumlar için bir acil durum prosedürüdür ve uçaklar böyle durumlara dayanacak şekilde tasarlanmıştır" dedi ve ekledi:
'UÇAK KUĞU GİBİ İNDİ'
"Bu özel durumda pilot, gövde üstü inişi olağanüstü bir şekilde gerçekleştirdi. Uçak bir kuğu gibi zarif bir şekilde suya inermiş gibi hafifçe geriye eğilerek indi. Bu kadar acil bir durumu göz önünde bulundurduğumuzda iniş gerçekten çok iyi bir şekilde gerçekleştirilmişti."
"HİÇBİR KATI YAPI OLMAMALIYDI"
Kim, uçağın duvara çarptığını gördüğünde oldukça üzüldüğünü söylerken "Acil inişlere olanak sağlamak için bu bölgede hiçbir katı yapı olmamalıydı. Eğer o duvar orada olmasaydı hayatlar kurtarılabilirdi" derken ekledi:
"Bu, uluslararası havacılık güvenliği standartlarına aykırıdır. Bahsi geçen yapı, uçağın çarpmasına ve alev almasına neden oldu. Havaalanı dışında, genellikle sadece yumuşak çitler bulunur ve bunlar ciddi bir hasara yol açmaz. Uçak daha ileriye doğru kayabilir ve doğal bir şekilde durabilirdi. Pistte gereksiz bir yapının olması oldukça üzücü. Yolcuların çoğu bu duvar yüzünden hayatını kaybetti ve bu gerçekten çok üzücü bir durum. Kuş çarpması, kazanın ana nedeni ve kaçınılmazdı. Ancak bu duvar, kazayı bir trajediye dönüştürdü."
DUVAR NE DUVARI?
Sivil Havacılık Bakan Yardımcısı Joo Jong-wan, pistteki duvarın navigasyona yardımcı olan "localiser" (yer belirleyici) olduğunu söyledi.
Joo, "Bu cihazların yerleştirildiği temel yapılar havalimanına göre değişir. Standartlaştırılmış veya tek tip bir tasarım yok." dedi.
ABD İLE BİRLİKTE ORTAK BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLECEK
Güney Kore'nin geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok , 4 Ocak'a kadar ulusal yas ilan etti.
Küresel havacılık kurallarına göre, uçağın Amerikan yapımı ve üretimi olması nedeniyle Güney Kore, ABD Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu'nun da dahil olduğu bir sivil soruşturma yürütecek.