YPG taleplerinden bir bir vazgeçiyor! Suriye'de iyice köşeye sıkıştılar
Muhalif güçlerin başlattığı Özgürlük operasyonu sonrası Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinden sonra iyice köşeye sıkışan terör örgütü YPG ısrar ettiği tüm taleplerinden bir bir vazgeçiyor. HTŞ ile ilk teması kuran YPG, Şam ile çalışmayı kabul etti.
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından saklanacak delik arayan terör örgütü YPG militanları yeni Suriye'de kendileri için hiçbir alan bulamıyor.
Terör örgütü YPG ile Heyet-i Tahrir'üş Şam (HTŞ) ilk temaslarını gerçekleştirdi. Çatısını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu SDG, Şam'da yeni Suriye yönetimiyle görüştü. Şark'ül Evsat'a konuşan YPG'li sözde yetkili, SDG işgalindeki tüm bölgelerde Özgür Suriye'nin bayrağının göndere çekileceğini ve Suriye ordusu içinde yer almayı kabul ettiğini bildirdi.
ŞAM'DAKİ YENİ YÖNETİME UYACAKLAR
Sabah'ın haberine göre Sık sık İsrail'den yardım dilenen terör örgütü YPG, Esad'ın düşmesinin ardından Suriye Milli Ordusu'nun operasyonlarının ardından Tel Rıfat ve Münbiç gibi işgal bölgelerinden çekilmek zorunda kalmıştı. Terör örgütü YPG ayrıca daha önce de Şam'daki yeni yönetime uyacaklarını açıklamıştı.
Yeni Suriye yönetimi ülkedeki tüm silahlı grupların da Suriye Savunma Bakanlığı bünyesinde toplanacağını açıklamıştı. Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara da ülkenin, "terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı üssü" olmasına izin vermeyeceklerini söylemişti.
ULUSAL DİYALOG KONFERANSI İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasının ardından kurulan yeni yönetimin, toplumun tüm kesimlerini bir araya getirmeyi amaçlayan Ulusal Diyalog Konferansı'nın ise ocak ayı ortasında düzenlemeyi planladığı öğrenildi. Suriye'de toplumun farklı kesimlerinden 1000'den fazla kişinin yer alması beklenen Ulusal Diyalog Konferansı için hazırlıklar sürüyor.
BM'DEN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliğinin tam anlamıyla yeniden tesis edilmesi ve İsrail'in saldırganlığının derhal durdurulması gerektiğini söyledi.
Pedersen, rejimin devrilmesiyle başlayan süreçte barışçıl ve özgür bir Suriye'nin inşası için kapsayıcı, insan haklarına saygılı ve kadınların aktif katılımını destekleyen bir yaklaşımın kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğinin de altını çizdi.
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