YPG taleplerinden bir bir vazgeçiyor! Suriye’de iyice köşeye sıkıştılar

YPG'de alarm zilleri (AHABER ARŞİV)

ŞAM'DAKİ YENİ YÖNETİME UYACAKLAR

Sabah'ın haberine göre Sık sık İsrail'den yardım dilenen terör örgütü YPG, Esad'ın düşmesinin ardından Suriye Milli Ordusu'nun operasyonlarının ardından Tel Rıfat ve Münbiç gibi işgal bölgelerinden çekilmek zorunda kalmıştı. Terör örgütü YPG ayrıca daha önce de Şam'daki yeni yönetime uyacaklarını açıklamıştı.

Yeni Suriye yönetimi ülkedeki tüm silahlı grupların da Suriye Savunma Bakanlığı bünyesinde toplanacağını açıklamıştı. Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara da ülkenin, "terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı üssü" olmasına izin vermeyeceklerini söylemişti.