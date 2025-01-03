ABD Ayn el-Arab’da askeri üs kuracak iddiası! Pentagon’dan jet yalanlama: Böyle bir planımız yok

LAS VEGAS'TAKİ ZANLININ ASKER OLMASI: SORUŞTURMALARI DESTEKLEYECEĞİZ

Singh, gazetecilerin New Orleans'takinin eski, Las Vegas'taki zanlının asker olmalarıyla ilgili sorularına ise "Tabii ki ordu tıbbi kayıtları sağlayacak yani yapabileceğimiz veya talep edilen herhangi yardımı. Tabii ki New Orleans veya Las Vegas olayıyla ilgili yürütülen soruşturmaları destekleyeceğiz." diye cevap verdi.

Gazetecilerin her iki zanlının da akıl sağlığıyla ilgili soruları üzerine de Singh, ordu personelinin büyük çoğunluğunun görevlerini onurla yerini getirdiğini belirterek psikolojik tedaviye ihtiyaç duyan tüm ordu mensuplarını yardım talep etmeye teşvik ettiklerini kaydetti.