Dünyada gündem Erdoğan! Diplomatik zaferlerini kaleme aldılar: En büyük kazanan

AFP haber ajansı bölgedeki son gelişmelerle ilgili hazırladığı bir analizde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası arenadaki güçlenen rolüne dikkat çekti ve Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya da hazır bir pozisyona geldiğini yazdı.

AFP: ERDOĞAN'IN PARLADIĞI BİR DÖNEM Türkiye'nin Esad rejiminin devrilmesinde doğrudan rol oynamasa bile Suriyeli muhaliflerle uzun bir süredir devam eden ilişkisi olduğunu belirten AFP son gelişmelerle birlikte Türkiye'ye Şam'a doğrudan bir hat açıldığını yazdı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BİR DİPLOMATİK ZAFER DAHA

HTŞ önderliğindeki muhalif grupların Şam'ı ele geçirerek Esad rejimini devirmesinin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın HTŞ lideri Ebu Muhammed el Golani (gerçek adı Ahmed el-Şaraa) ile görüşen ilk yüksek profilli isim olduğuna dikkat çeken AFP, aynı hafta Başkan Erdoğan'ın Etiyopya ile Somali arasında bir yıldır süren anlaşmazlığın sona ermesine aracılık ederek bir başka diplomatik zafere imza attığını vurguladı.

TRUMP'IN SÖZLERİNE VURGU

Bu gelişmelerden sadece birkaç gün sonra ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ın Erdoğan'dan övgü ile bahsettiğinin altını çizen ajans, seçilmiş başkanın "Şu anda Suriye'de pek çok belirsizlik var. Kimse ne olacağını bilmiyor. Bence Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Erdoğan çok akıllı ve iyi anlaştığım bir adam " sözlerini ön plana çıkardı.