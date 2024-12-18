AFP: Erdoğan’ın parladığı bir dönem, kıskanılacak pozisyona sahip

AFP’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir analiz geldi. Analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Kartlarını iyi oynadı, kıskanılacak bir pozisyona sahip Hiç şüphe yok ki bu Erdoğan’ın yıldızının parladığı bir dönem” denildi. Analistlere göre Beşşar Esad rejiminin devrilmesi sonrası Afrika Boynuzu'nda önemli bir barış anlaşmasına aracılık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası konumunu daha da güçlendirdi ve şimdi Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapmak için hazır.

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