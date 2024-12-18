Avrupa çocuklarını sosyal medyada koruyor! Tedbirlerin dozu artacak

Araştırmalar, sosyal medya ve akıllı telefonların aşırı kullanımının çocuklar üzerinde anksiyete, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve depresyon gibi artan ruh sağlığı rahatsızlıklarının yanı sıra kötü duruş ve obezite gibi fiziksel sağlık sorunlarına da neden olduğunu gösteriyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun 2023 raporu, 9-16 yaş çocukların yüzde 40'ının sosyal medyada siber zorbalık, cinsel istismar ve aşırı diyet teşviki gibi zararlı içeriklerle karşılaştığını ortaya koydu.

Rapora göre, çocuklar hem cinsel istismar, taciz ve dolandırıcılık gibi suçlar karşısında hem de kendine zarar verme, intihara teşebbüs ve akran zorbalığı gibi psikolojik yansımalara karşı daha savunmasız konumda bulunuyor. Avrupa Konseyi tarafından yapılan bir başka araştırma gençlerin yüzde 57'sinin aşırı ekran süresi ve sosyal medya baskısıyla bağlantılı anksiyete veya depresyon yaşadığını gösterdi.

İngiltere merkezli Internet Matters tarafından yapılan ankette ise AB ülkelerindeki ebeveynlerin yüzde 78'inin çocuklarının çevrim içi ortamda uygunsuz veya zararlı içeriğe maruz kaldığına inandığı ve yüzde 68'inin sosyal medya için daha sıkı yaş doğrulama önlemlerini desteklediği sonucu ortaya çıktı.

Uzmanlar, 16 yaşından küçükler için sosyal medya yasağı, daha iyi eğitim ve çocukları bu teknolojilerin bağımlılık yapıcı doğasından korumak için yasal düzenlemeler yapılması ihtiyacına işaret ediyor.